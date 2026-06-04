“Τικ Τακ έρχεται”, το νέο βιβλίο του Ευάγγελου Πούλιου

«Ο βασικότερος λόγος που με ώθησε να προχωρήσω στη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν, για να τονίσω, πως κάποια γεγονότα που συνέβησαν πολύ αργότερα από όσα είχα ήδη καταγράψει στο παρελθόν, θα μπορούσαν να έχουν γίνει αντιληπτά και να έχουν προβλεφθεί ή έστω να έχουν μετριαστεί οι δυσμενείς συνέπειες τους. Όσα έρχονται ξεπερνούν ό,τι μπορούμε σήμερα να φανταστούμε. Ο χρόνος για αδράνεια τελειώνει». Με αυτά τα λόγια οθέλησε να περιγράψει την ουσία της αφήγησης του, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στο βιβλίο του “Τικ Τακ έρχεται”Σε μια εποχή όπου η «πληροφορία» είναι παντού, αλλά η κατανόηση σπανίζει, το βιβλίο έρχεται να θέσει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: Ζούμε συνειδητά ή απλώς δεν αντιδρούμε; Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, η απάθεια συχνά μοιάζει φυσιολογική. Το βιβλίο αμφισβητεί ακριβώς αυτό, λειτουργώντας ως μια προετοιμασία για μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται και για τον ρόλο του ενεργού ανθρώπου μέσα σε αυτήν. Μέσα από παρατηρήσεις πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα — από τον ρόλο των ΜΜΕ και τη διαμόρφωση της αντίληψης, μέχρι την αποστασιοποίηση του ατόμου από την ενεργή συμμετοχή — ο συγγραφέας επιχειρεί να επαναφέρει την προσοχή εκεί που πραγματικά ανήκει: στη συνειδητή σκέψη, προετοιμάζοντας μας για όσα έρχονται.Η παρουσίαση του βιβλίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Πεδίο" ,πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών. Την παρουσίαση συντόνισε η δημοσιογράφος, ενώ το πάνελ συμπλήρωσαν ως ομιλητές ο επιχειρηματίας(στη βασική φωτογραφία μαζί με τον συγγραφέα και τον) και ο δικηγόρος Θωμάς Λαμνίδης. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση του πρώτου ελληνικού ανθρωποειδούς ρομπότ “Φοίβος” της “AVRION Robotics”. Όπως επισήμανε και ο, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της AVRION Robotics, «στόχος μας είναι να βγάλουμε τα ρομπότ από τα εργαστήρια και να τα εντάξουμε στην καθημερινότητα, εκεί όπου μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τις επιχειρήσεις».