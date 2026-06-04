«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας»: Νέο άλμπουμ με σύγχρονες προσεγγίσεις τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου
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Διονύσης Σαββόπουλος άλμπουμ

«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας»: Νέο άλμπουμ με σύγχρονες προσεγγίσεις τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου

Ποιοι ερμηνευτές συμμετέχουν

«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας»: Νέο άλμπουμ με σύγχρονες προσεγγίσεις τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου
Έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο, τον πρωτεργάτη των τραγουδοποιών αποτελεί η νέα δισκογραφική δουλειά με τίλτο «Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, σε βινύλιο και CD.

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Ο Ορέστης Πλακίδης παρουσιάζει, με μια σύγχρονη προσέγγιση, 16 τραγούδια του Σαββόπουλου τα οποία ερμηνεύουν γνωστοί τραγουδιστές της νεότερης γενιάς μεταξύ των οποίων οι Σπύρος Γραμμένος, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζώρτζια Κεφαλά, Klavdia, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Μυλωνάς, Εύα Ξένου, Φώτης Σιώτας και Μανώλης Φάμελλος.

Στο άλμπουμ υπάρχουν όμως και πρωτότυπες εκτελέσεις από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο στα τραγούδια «Το Κιλελέρ» και «Τα Παιδιά Που Χάθηκαν».

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