Όπλο της ΑΕΚ το ότι έκανε… λιγότερες μεταγραφές

Ένας παίκτης που όλοι τον έχουν παραδεχτεί, ένας άνθρωπος που μόνο καλά λόγια έχουν ακουστεί για τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά του δημόσια αλλά και ιδιωτικά. Αυτή η κακιά η ώρα πρέπει να μας ταρακουνήσει όλους και να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει το επόμενο λεπτό. Να έχουμε πάντα στο μυαλό μας πως οι ποδοσφαιριστές μπορεί να αμείβονται με λεφτά που ο μέσος φίλαθλος που πάει στο γήπεδο δεν θα τα δει ποτέ στην ζωή του όμως είναι για λίγα χρόνια και σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να καταστραφούν καριέρες. Οπότε να είμαστε και λίγο επιεικείς. Όχι σε ότι αφορά την προσπάθεια, εκεί πρέπει πάντα να απαιτούμε το 100%, αλλά στα κακά φεγγάρια, στις ατυχίες, στο ντεφορμάρισμα. Δεν είναι μηχανές. Είναι άνθρωποι όπως εμείς. Και έχουν κι αυτοί οικογένειες και αγαπημένα πρόσωπα που διαβάζουν και ακούν. Να μην δείχνουμε κατανόηση και συμπαράσταση μόνο σε τόσο σοβαρούς τραυματισμούς αλλά πάντα. Για να μην μετανιώνουμε όταν συμβαίνει κάποιο τέτοιο μεγάλο κακό. Περαστικά Αγιούμπ. Είμαι σίγουρος πως θα επιστρέψεις δυνατός.Ο Ολυμπιακός η λογική λέει πως θα ξαναβγεί στην αγορά για ένα φορ αφού έμεινε με τον Μεξικάνο που ξαφνικά θα πέσει τεράστιο βάρος πάνω του και δύο παροπλισμένους που δεν ξέρω αν θα έμπαιναν αποστολή σε κάποιον διεκδικητή, ίσως στον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν βασικοί πουθενά και ο Μεντιλίμπαρ δεν τους βλέπει. Στην Ευρώπη βέβαια αν δεν μπει ένας από αυτούς θα μείνει με ένα κανονικό φορ μέχρι τον Γενάρη. Ήταν ήδη ρίσκο να πάει με δύο φορ σε τρεις διοργανώσεις, ήρθε και αυτή η ατυχία και τα έκανε πολύ χειρότερα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Με την ευκαιρία να πούμε πως γενικότερα ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε με πολλούς και καλούς παίκτες. Θα είναι διεκδικητής όπως καταφέρνει να είναι σχεδόν πάντα. Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει και το αν πάει μέχρι τέλος στο πρωτάθλημα θα κριθεί κατά την άποψη μου από το πόσο γρήγορα θα έρθει ο νέος προπονητής και αν η επιλογή θα είναι πετυχημένη, πράγμα καθόλου σίγουρο αν σκεφτούμε τι ακολούθησε την απόλυση Μάρτινς στον Ολυμπιακό αλλά και του Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο που ελπίζει είναι πως επιτέλους θα του βγει ένας προπονητής. Ο Νίστρουπ ήδη έχει δείξει πως έχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο ξέχωρα από διατάξεις που μπορεί να παράξει ποδόσφαιρο πρωταθλητισμού. Η αδυναμία που έχει δείξει μέχρι τώρα είναι πως οι παρεμβάσεις του στα τρία τελευταία ματς έκαναν τα πράγματα χειρότερα για την δική του ομάδα. Όμως αυτά είναι έως και φυσιολογικά για έναν νέο προπονητή. Το κρίσιμο θα είναι να βρει την χημεία μεταξύ των πολλών καλών παικτών που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Η μεγάλη δυσκολία κατά την γνώμη μου θα είναι η αξιοποίηση των δύο καλύτερων παικτών που έφερε αφού και οι δύο ήταν εκτός βασικού σχεδιασμού. Του Λιβάι Γκαρσία που αποκτήθηκε ενώ υπήρχαν τρία ενεργά σέντερ φορ και του Ουναϊ που πληρώθηκε 15.000.000 ευρώ ενώ οι άλλοι δύο χαφ που προσπάθησε να πάρει ο ΠΑΟ προσφέροντας τεράστια ποσά, Γιένσεν και Στάγκε, δεν έχουν καμία σχέση με τον Μαροκινό. Δεν είναι εύκολη εξίσωση. Μου θυμίζει λίγο την εποχή που η ΑΕΚ έπαιρνε τους παίκτες επειδή της… άρεσαν και μετά έψαχνε που να τους βάλει χρησιμοποιώντας τους συνήθως σε άλλη από την καλύτερη τους θέση. Για να δούμε τι θα κάνει ο Νίστρουπ…Στην ΑΕΚ αυτή η κακή συνήθεια τελείωσε με την επιστροφή στη Φιλαδέλφεια. Με εξαίρεση τον Λαμέλα και τον Μαρσιάλ. Από τότε που πήρε τον σχεδιασμό πάνω του ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς η ΑΕΚ δεν έχει πάρει παίκτη με κανένα άλλο κριτήριο πλην της ανάγκης σε συγκεκριμένη θέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τις ανάγκες όμως που συμφωνούν αυτοί οι δύο. Όχι αυτές που κάποιες φορές πιστεύουμε οι περισσότεροι. Το παράδειγμα της μεταγραφικής περιόδου που ολοκληρώνεται είναι χαρακτηριστικό. Είδαμε πως από τον Ιανουάριο του 2026 η ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί με την απόκτηση καθαρού δεξιού μπακ για τα… ρεπό του Ρότα ενώ η αρχική απόφαση για απόκτηση στόπερ που να ξεκινάει από την ίδια ευθεία με τον Μουκουντί και τον Ρέλβας για ενδεκάδα τελικά άλλαξε στη μέση του καλοκαιριού. Η ΑΕΚ έχει 5 καθαρούς συν 2 που παίζουν την θέση Από πολλούς θεωρείται ρίσκο. Δεν μιλάω για όσους μιλάνε για έλλειψη χρημάτων για έναν… ρεπατζή δεξιό μπακ κι ένα στόπερ σε μια μεταγραφική περίοδο που η ΑΕΚ έδωσε πάνω από 20.000.000 μόνο για αγορές ψάχνοντας ουσιαστικά μόνο για έναν βασικό και δύο μετά την εξαγορά του Πινεδα μέσω της ρήτρας. Αλλά για όσους φυσιολογικά ανησυχούν μήπως προκύψει ανάγκη αντικατάστασης. Από την άλλη πλευρά ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου μιλώντας για τους παίκτες που έφυγαν είπε πως είναι περίεργη η διαχείριση για παίκτες που θέλουν το κάτι παραπάνω αλλά περιορίζονται σε ρόλο μπακ απ. Προφανώς προτιμά παίκτες πιο συνειδητοποιημένους για τον ρόλο τους και τους εμπιστεύεται σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Κατά τα άλλα η ΑΕΚ κινήθηκε μεθοδικά ενώ διαχειρίστηκε άριστα και την απρόσμενη αποχώρηση του Πινέδα. Δεν έψαξε τον αντί - Πινέδα. Γέμισε την ομάδα με κεντρικά χάφ (Κάιρινεν, Αριάγκα, Βιτάλης, Μάγερ) χωρίς να ψάξει για αντι-Πινέδα που έτσι κι αλλιώς δύσκολα βρίσκεται. Συνθέτοντας πολλά χαρακτηριστικά και με τον Μάγερ σαν τρίτο κεντρικό χσφ κι ας παίζει θεωρητικά δεξιά προσπαθεί να καλύψει το κενό που άφησε ο καλύτερος παίκτης της προηγούμενης τετραετίας επενδύοντας ακόμη περισσότερο στο συνδυαστικό παιχνίδι που χτίζει σιγά σιγά με επιτυχία ο Νίκολιτς από πέρυσι. Το πράγμα δείχνει να πηγαίνει καλά. Αναβάθμισε την θέση του αριστερού μπακ με τον Λυκογιάννη, έφερε τον Αλεξίου για το κύπελλο και αγόρασε νωρίς τον Ζουμπκόφ για τα άκρα έχοντας την άνεση να τον περιμένει. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ. Ότι έρχεται μια έτοιμη δουλεμένη ομάδα από πέρυσι που αν δεν είχε φύγει ο Πινέδα θα είχε 10 από τους 11 παίκτες του βασικού κορμού της με ένα χρόνο πίσω τους με τον Νίκολιτς και το ποδόσφαιρο του. Έτσι μπορεί να περιμένει τους καινούργιους παίκτες που ακόμη δεν έχουν λυθεί και παράλληλα βάζει στην εντεκάδα πολύ πιο εύκολα όποιον κρίνει ο προπονητής πως είναι έτοιμος. Ο Μάγερ ήδη μοιάζει… παλιός. Τα καλά της ομοιογένειας και της χημείας. Μπορεί λοιπόν κάποιοι να γκρίνιαξαν που η ΑΕΚ δεν πήρε 15 παίκτες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός όμως αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Αυτή την ομοιογένεια πρέπει να την εκμεταλλευτει γιατί και οι άλλοι κάποια στιγμή θα είναι έτοιμοι. Για τον λόγο αυτό ατυχήματα τύπου… Κηφισιάς πρέπει να αποφευχθούν. Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα του Σαββάτου με τον Άρη πρέπει να είναι οδηγός για όσο υπάρχει Ευρώπη και παιχνίδια πριν και μετά τους μεγάλους αγώνες εκεί…