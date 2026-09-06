Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε στα Γιαννιτσά μετά από καβγά σε μπαρ
Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε στα Γιαννιτσά μετά από καβγά σε μπαρ
Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχθηκε με γροθιές από τον 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, μετά από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα διασκέδασης στα Γιαννιτσά Πέλλας και συνεχίστηκε στο κέντρο της πόλης.
Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχθηκε με γροθιές από τον 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Στις 8 το πρωί της Κυριακής κατέληξε.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του θύματος είχε κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιαννιτσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει το θύμα και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.
Μετά την εξέλιξη με τον θάνατο του 27χρονου, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί.
Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί για ασήμαντη αφορμή και συνεχίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα (πιθανότατα τη σύντροφό του), ενώ ο 26χρονος που προφυλακίστηκε ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος δεν ενεπλάκη στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε το θύμα τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχθηκε με γροθιές από τον 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Στις 8 το πρωί της Κυριακής κατέληξε.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του θύματος είχε κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιαννιτσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει το θύμα και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.
Μετά την εξέλιξη με τον θάνατο του 27χρονου, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί.
Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί για ασήμαντη αφορμή και συνεχίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.
Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα (πιθανότατα τη σύντροφό του), ενώ ο 26χρονος που προφυλακίστηκε ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος δεν ενεπλάκη στο επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε το θύμα τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
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