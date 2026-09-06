«Φωτιά» στα σενάρια μετά την ιστορική νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ: Προτείνει συνεργασία στο ηττημένο CDU του Μερτς, αν δεν πετύχει αυτοδυναμία

Η νεότερη εκτίμηση από το exit poll της ARD δίνει στην Εναλλακτική για τη Γερμανία 44,2%, τo CDU ακολουθεί με 18% - Κατακτά 39 έδρες στην τοπική Βουλή, θέλει 42 για την αυτοδυναμία, κρίσιμο πόσες θα κατακτήσει το τελευταίο κόμμα που θα μπει





Μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, κάτι όχι δύσκολο γιατί το κρατίδιο είναι μικρό σχετικά, τα σενάρια είναι πολλά και οδηγούν σε διαφορετικής σύνθεσης κυβερνήσεις. Όπως πολλά είναι και



Αλίς Βάιντελ, σε δηλώσεις της στο δίκτυο RTL/ntv έκανε άνοιγμα προς το CDU. Αφού έκανε λόγο για μια ιστορική ήττα της Χριστιανοδημοκρατίας, έτεινε χέρι συνεργασίας, σε περίπτωση που το δικό της κόμμα δεν μπορέσει να έχει αυτοδυναμία. Ο έτερος πρόεδρος, Τίμο Χρουπάλα, είπε ότι αν τελικά το AfD δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, είναι ανοιχτό για συνομιλίες, ενώ υπονόησε ότι τα άλλο κόμματα θα ανέχονταν μια κυβέρνηση μειοψηφίας από το κόμμα του.



Η πρώτη εκτίμηση από το exit poll του ARD δίνει στην AfD 39 από τις 83 έδρες της Βουλής, ενώ για την πλειοψηφία χρειάζονται 42. Η νεότερη εκτίμηση από το exit poll της ARD, με ελάχιστες αποκλίσεις από την πρώτη, φέρνει την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο 44,2%. To CDU ακολουθεί με μόλις 18%, έχοντας χάσει τη μισή του δύναμη σε σχέση με τις εκλογές του 2021· είναι το ιστορικό χαμηλό του κόμματος στο κρατίδιο, κάτι που



Κάτω από το 10% είναι η Αριστερά (9%), οι Πράσινοι (8,6%) και το SPD (9%) με μικρές σχετικά αυξομειώσεις.









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Με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από τα κεντροαριστερά και κεντροδεξιά δεν επιθυμεί τη συνεργασία μαζί της, η AfD μπορεί να βρεθεί στη θέση να έχει κερδίσει θριαμβευτικά, αλλά να μείνει εκτός κυβερνητικού νυμφώνος.



Πάντως ο Ούλριχ Ζίγκμουντ της AfD δηλώνει ότι το κόμμα του θα ​απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις που ​επιθυμούν «⁠να ⁠εφαρμόσουν καλύτερες πολιτικές».

«Τείνουμε το χέρι σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν καλύτερες πολιτικές», δήλωσε αλλά ξεκαθάρισε ότι θέματα όπως η μετανάστευση και η εσωτερική ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμα.



Τρεις έδρες από όσες απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στη κρατιδιακή Βουλή της Σαξονίας-Άνχαλτ λείπουν από την Εναλλακτική για τη Γερμανία -τουλάχιστον αυτό δείχνει το πρώτο exit poll Μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, κάτι όχι δύσκολο γιατί το κρατίδιο είναι μικρό σχετικά, τα σενάρια είναι πολλά και οδηγούν σε διαφορετικής σύνθεσης κυβερνήσεις. Όπως πολλά είναι και τα σενάρια της επόμενης ημέρας με δεδομένη μια κυβέρνηση του AfD.Η συμπρόεδρος της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο,, σε δηλώσεις της στο δίκτυο RTL/ntv έκανε. Αφού έκανε λόγο για μια ιστορική ήττα της Χριστιανοδημοκρατίας, έτεινε χέρι συνεργασίας, σε περίπτωση που το δικό της κόμμα δεν μπορέσει να έχει αυτοδυναμία. Ο έτερος πρόεδρος,, είπε ότι αν τελικά το AfD δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, είναι ανοιχτό για συνομιλίες, ενώ υπονόησε ότι τα άλλο κόμματα θα ανέχονταν μιαΗ πρώτη εκτίμηση από το exit poll του ARD, ενώ για την πλειοψηφία χρειάζονται 42. Η νεότερη εκτίμηση από το exit poll της ARD, με ελάχιστες αποκλίσεις από την πρώτη, φέρνει την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο 44,2%. To CDU ακολουθεί με μόλις 18%, έχοντας χάσει τη μισή του δύναμη σε σχέση με τις εκλογές του 2021· είναι το ιστορικό χαμηλό του κόμματος στο κρατίδιο, κάτι που δεν διέφυγε από την προσοχή του γερμανικού Τύπου Κάτω από το 10% είναι η Αριστερά (9%), οι Πράσινοι (8,6%) και το SPD (9%) με μικρές σχετικά αυξομειώσεις.Οριακά είναι τα ποσοστά για το BSW (Συμμαχία Zάρα Βάγκενκνεχτ), που βρίσκεται στο 5,1% και δείχνει να εξασφαλίζει έδρες στην κρατιδιακή Βουλή. Αν συμβεί αυτό, το AfD δεν θα έχει αρκετές έδρες για αυτοδύναμη κυβέρνηση.Ως προς τις έδρες και με βάση το ίδιο exit poll, το AfD εξασφαλίζει κατ' εκτίμηση 39, το CDU 16 έδρες, η Αριστερά 8 έδρες όπως και οι Πράσινοι, το SPD 7 έδρες και το BSW 5 έδρες.Με δεδομένο ότι, η AfD μπορεί να βρεθεί στη θέση να έχει κερδίσει θριαμβευτικά, αλλά να μείνει εκτός κυβερνητικού νυμφώνος.Πάντως οτης AfD δηλώνει ότι το κόμμα του θα ​απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις που ​επιθυμούν «⁠να ⁠εφαρμόσουν καλύτερες πολιτικές».«Τείνουμε το χέρι σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν καλύτερες πολιτικές», δήλωσε αλλά ξεκαθάρισε ότι θέματα όπως η μετανάστευση και η εσωτερική ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Σε περίπτωση που το μικρό κόμμα BSW (Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ) δεν περάσει το όριο του 5% και μείνει εκτός Βουλής, οι πέντε έδρες που θα καταλάμβανε (για ένα ποσοστό γύρω στο 5%) θα μοιραστούν στα άλλα κόμματα. Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια μικρή ενίσχυση που ίσως αποδειχτεί κρίσιμη για την AfD και τις δώσει την αυτοδυναμία.



Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής υποψήφια του BSW Κριστίνα Βίτιχ δήλωσε στην τηλεόραση του ARD ότι υπάρχουν συγκεκριμένα «πρότζεκτ» (ενδεικτικά ανέφερε την ενέργεια) στα οποία το κόμμα της θα μπορούσε να φανταστεί μια συνεργασία με το AfD. Σε άλλα ζητήματα, ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν πολλά κοινά σημεία.



Το BSW, όπως διευκρίνισε, θα αποφασίζει κατά περίπτωση και με βάση το περιεχόμενο κάθε πρότασης εάν θα συνεργαστεί με το AfD.



Ενδιαφέρουσα είναι η αποστροφή της ότι, με δεδομένο το αποτέλεσμα που έφερε το AfD, «θα ήταν εντελώς αντιδημοκρατικό να μην εμπλακούμε μαζί τους με κάποιο τρόπο στην κυβέρνηση». Απέρριψε δε το ενδεχόμενο να ασκήσουν την πρωθυπουργία ο Ζίγκμουντ ή ο Σβεν Σούλτσε, ο απερχόμενος πρωθυπουργός του CDU: «θέλουμε ακομμάτιστο πρωθυπουργό», επισήμανε.



Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα που συνιστούν πλέον την αντιπολίτευση -CDU, SPD, Πράσινοι, Αριστερά- καλούνται να βρουν κοινό τόπο, προπαντός για συμμαχική κυβέρνηση.



Ήδη η επικεφαλής υποψήφια της Αριστεράς, Εύα φον Άνγκερν, δήλωσε ότι, ανάλογα με το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, είναι έτοιμη να ψηφίσει ακόμη και υπέρ ενός πρωθυπουργού του CDU.



«Η Αριστερά ήθελε εξαρχής να αποτρέψει την εκλογή ενός πρωθυπουργού από την AfD», δήλωσε στην τηλεόραση του ARD. Παράλληλα, κατηγόρησε το CDU ότι συνέβαλε στην ενίσχυση του AfD, υιοθετώντας θέματα από την ατζέντα του ακροδεξιού κόμματος και σχεδιάζοντας περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες.



Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας των Σοσιαλδημοκρατών, Τιμ Κλίσεντορφ, παραδέχεται ότι οι συσχετισμοί είναι περίπλοκοι», δήλωσε στο ZDF. Σύμφωνα με τον ίδιο, το SPD μπορεί να βγει από τις εκλογές «με ένα σχετικά θετικό συναίσθημα, αλλά και με αυτοπεποίθηση», καθώς τις τελευταίες εβδομάδες κατάφερε να πείσει αρκετούς ακόμη ψηφοφόρους να το στηρίξουν.



Πρόσθεσε ότι οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής πλειοψηφίας απέναντι στο AfD, αλλά παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα της AfD είναι «πραγματικά δραματικό».