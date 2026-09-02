Ο Ουναΐ φέρνει άμεσα εισπρακτέα συσπείρωση και επικοινωνιακή εκτόξευση, τα υπόλοιπα στο γήπεδο...
Γιάννης Σερέτης
Ο Ουναΐ φέρνει άμεσα εισπρακτέα συσπείρωση και επικοινωνιακή εκτόξευση, τα υπόλοιπα στο γήπεδο...
Ο Γιάννης Σερέτης αναλύει τις παραμέτρους για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό
Η Τζιρόνα θα πάρει 11 εκατ. Ευρώ και bonuses, ανάλογα με τις επιδόσεις του Αζεντίν Ουναΐ, μπορεί να φτάσει και στα 15 εκατ. Ευρώ. Ο ίδιος ο Μαροκινός θα παίρνει 2,5 εκατ. Ευρώ ετησίως, με τα bonuses μπορεί να φτάνει και τα 3 εκατ. Ευρώ. Μιλάμε για τεράστια ποσά και ασφαλώς για την πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού στην ιστορία του!
Τρεις οι σημαντικοί παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Πρώτος, ο ίδιος ο παίκτης. Εν αντιθέσει με το περυσινό καλοκαίρι, εφέτος έδειξε στους ανθρώπους της ομάδας ότι ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, αφού δεν κατάφερε να πάει στον Αγιαξ ο οποίος δεν έδινε στους Ισπανούς τα χρήματα που ήθελαν. Και πίεσε την Τζιρόνα για να ολοκληρωθεί αυτό το deal και ήρθε σε επαφή με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος έκανε αρκετές ντρίμπλες με τους μάνατζέρς του και την ομάδα του ώστε να φέρει εις πέρας τη μεταγραφή. Αυτός, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, δηλαδή, ήταν ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Διότι κατάφερε και τον παίκτη να πείσει και τις αρχικές απαιτήσεις της Τζιρόνα να μειώσει έως έναν βαθμό και την ψυχραιμία του να κρατήσει όταν μπήκε στη μέση η ΝΕΟΜ (του Γιώργου Μασούρα) από τη Σαουδική Αραβία. Ο τρίτος παράγοντας ήταν ασφαλώς ο Γιάννης Αλαφούζος, διότι απλούστατα είχε ανάψει το φως για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης: +45 εκατ. Ευρώ οι αγορές του Παναθηναϊκού εφέτος πια, ρεκόρ όλων των εποχών!
Επικοινωνιακά το όφελος αυτής της απόφασης και του happy end είναι τεράστιο και... άμεσα εισπρακτέο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ ήταν και είναι «καψούρα» για αμέτρητους φίλους της ομάδας και η συσπείρωση αγγίζει εποχή... Γιοβάνοβιτς. Αγωνιστικά, θα τα δούμε όλα στο γήπεδο κι ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς είναι «δεκάρια», Ουναΐ και Κάνγκουα είναι 8-10άρια, ο Λούζα είναι οκτάρι. Ο Κοντούρης είναι «οκτάρι», οι Καμαρά – Τσιριβέγια είναι «εξάρια» με play making χαρακτηριστικά. Είναι κάπως... ασύμμετρη η μεσαία γραμμή που διαμορφώνεται στον Παναθηναϊκό εφέτος, αυτή είναι η αλήθεια. Μη φυσιολογικό είναι και το ότι διαθέσιμοι αυθεντικοί εξτρέμ είναι αυτή την περίοδο (τραυματίας ο Παντελίδης) οι Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος. Θα πει κάποιος «μα και η ΑΕΚ μόνο τον Κοϊτά και τον Ζούμπκοφ έχει». Σωστό κι αυτό!
Γι' αυτό λέμε ότι είναι πια στο χέρι του κόουτς. Μπορεί να παίξει στα άκρα και ο Λιβάι, μπορεί και ο Τετέι. Το σίγουρο είναι ότι μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης πλέον. Και ότι σαφώς αν δεν είχε προκριθεί στη League Phase του Conference League η υπόθεση Ουναΐ θα ήταν πολύ – πολύ πιο δύσκολη απ΄όλες τις πλευρές. Σίγπουρα χρειάζεται έναν στόπερ που θα καλύψει τη θέση του Τουμπά και θα μπορεί να καλύπτει και τη θέση του αριστερού μπακ μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο Κρίστιανσεν, σίγουρα θα χρειαζόταν ένας πιο aggressive αμυντικός μέσος και για τις θέσεις των εξτρέμ όλα εξαρτώνται από τον προπονητή...
Τρεις οι σημαντικοί παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Πρώτος, ο ίδιος ο παίκτης. Εν αντιθέσει με το περυσινό καλοκαίρι, εφέτος έδειξε στους ανθρώπους της ομάδας ότι ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, αφού δεν κατάφερε να πάει στον Αγιαξ ο οποίος δεν έδινε στους Ισπανούς τα χρήματα που ήθελαν. Και πίεσε την Τζιρόνα για να ολοκληρωθεί αυτό το deal και ήρθε σε επαφή με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος έκανε αρκετές ντρίμπλες με τους μάνατζέρς του και την ομάδα του ώστε να φέρει εις πέρας τη μεταγραφή. Αυτός, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, δηλαδή, ήταν ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Διότι κατάφερε και τον παίκτη να πείσει και τις αρχικές απαιτήσεις της Τζιρόνα να μειώσει έως έναν βαθμό και την ψυχραιμία του να κρατήσει όταν μπήκε στη μέση η ΝΕΟΜ (του Γιώργου Μασούρα) από τη Σαουδική Αραβία. Ο τρίτος παράγοντας ήταν ασφαλώς ο Γιάννης Αλαφούζος, διότι απλούστατα είχε ανάψει το φως για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης: +45 εκατ. Ευρώ οι αγορές του Παναθηναϊκού εφέτος πια, ρεκόρ όλων των εποχών!
Επικοινωνιακά το όφελος αυτής της απόφασης και του happy end είναι τεράστιο και... άμεσα εισπρακτέο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ ήταν και είναι «καψούρα» για αμέτρητους φίλους της ομάδας και η συσπείρωση αγγίζει εποχή... Γιοβάνοβιτς. Αγωνιστικά, θα τα δούμε όλα στο γήπεδο κι ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς είναι «δεκάρια», Ουναΐ και Κάνγκουα είναι 8-10άρια, ο Λούζα είναι οκτάρι. Ο Κοντούρης είναι «οκτάρι», οι Καμαρά – Τσιριβέγια είναι «εξάρια» με play making χαρακτηριστικά. Είναι κάπως... ασύμμετρη η μεσαία γραμμή που διαμορφώνεται στον Παναθηναϊκό εφέτος, αυτή είναι η αλήθεια. Μη φυσιολογικό είναι και το ότι διαθέσιμοι αυθεντικοί εξτρέμ είναι αυτή την περίοδο (τραυματίας ο Παντελίδης) οι Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος. Θα πει κάποιος «μα και η ΑΕΚ μόνο τον Κοϊτά και τον Ζούμπκοφ έχει». Σωστό κι αυτό!
Γι' αυτό λέμε ότι είναι πια στο χέρι του κόουτς. Μπορεί να παίξει στα άκρα και ο Λιβάι, μπορεί και ο Τετέι. Το σίγουρο είναι ότι μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης πλέον. Και ότι σαφώς αν δεν είχε προκριθεί στη League Phase του Conference League η υπόθεση Ουναΐ θα ήταν πολύ – πολύ πιο δύσκολη απ΄όλες τις πλευρές. Σίγπουρα χρειάζεται έναν στόπερ που θα καλύψει τη θέση του Τουμπά και θα μπορεί να καλύπτει και τη θέση του αριστερού μπακ μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο Κρίστιανσεν, σίγουρα θα χρειαζόταν ένας πιο aggressive αμυντικός μέσος και για τις θέσεις των εξτρέμ όλα εξαρτώνται από τον προπονητή...
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