Στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τη σύζυγο του Δημήτρη Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα
Στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τη σύζυγο του Δημήτρη Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα
Η κόρη του Δημήτρη Μάρδα πρόσφατα προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.
Στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ βρέθηκε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Γνωστός για τα... παναθηναϊκά του αισθήματα, ο κ. Τσίπρας δεν έλειψε από το μεγάλο ντέρμπι, ενώ μαζί του στα επίσημα ήταν και η κυρία Κυβέλη Μάρδα, η οποία πρόσφατα τον προλόγισε κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.
Η ιατρός Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι, δε, σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.
Γνωστός για τα... παναθηναϊκά του αισθήματα, ο κ. Τσίπρας δεν έλειψε από το μεγάλο ντέρμπι, ενώ μαζί του στα επίσημα ήταν και η κυρία Κυβέλη Μάρδα, η οποία πρόσφατα τον προλόγισε κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.
Η ιατρός Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι, δε, σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.
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