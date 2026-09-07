Γιουβέντους - Μίλαν 1-1: Ο Γκάτι έσωσε τους Μπιανκονέρι στο 92', δείτε τα γκολ
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Serie A Γιουβέντους Μίλαν

Γιουβέντους - Μίλαν 1-1: Ο Γκάτι έσωσε τους Μπιανκονέρι στο 92', δείτε τα γκολ

Οι Ροσονέρι προηγήθηκαν με τον Σισέ, αλλά η Γιουβέντους βρήκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις

Γιουβέντους - Μίλαν 1-1: Ο Γκάτι έσωσε τους Μπιανκονέρι στο 92', δείτε τα γκολ
Γιουβέντους και Μίλαν αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 για την 3η αγωνιστική της Serie A, ύστερα από μια σκληρή αναμέτρηση σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού.

Οι Ροσονέρι πήραν το προβάδισμα στο 69ο λεπτό χάρη στον Αλφάτζο Σισέ, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο επιθετικός εκμεταλλεύτηκε μια τέλεια πάσα για να νικήσει τον Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο και να βάλει τη Μίλαν σε θέση ισχύος.

Ακριβώς τη στιγμή που η Μίλαν φαινόταν να έχει εξασφαλίσει τη νίκη και ήταν έτοιμη να φύγει από το Τορίνο με τους τρεις βαθμούς, η Γιουβέντους ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Από ένα γρήγορο φάουλ που εκτελέστηκε, οι Μπιανκονέρι βρήκαν τον Φεντερίκο Γκάτι, ο οποίος πέτυχε το 1-1 στο 92ο λεπτό.

Dramatic Late Equaliser | JUVENTUS-MILAN | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Οι δύο ομάδες, επομένως, συμβιβάστηκαν με έναν βαθμό μετά από ένα ιδιαίτερα «ζωντανό» τέλος στην αναμέτρηση.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)
Κλείσιμο
Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47΄ Πελεγκρίνο - 73΄ Μαντράγκορα, 82΄ Άνταμς)
Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56΄, 90΄+1 Μαρτίνες, 82΄ Τιράμ - 50΄ Πολιτάνο, 53΄ Χόιλουντ)
Ρόμα-Αταλάντα 2-1 (90΄ Ερμόσο, 90΄+3 Σούλε - 47΄ Έντερσον)
Φροζινόνε-Βενέτσια 3-2 (21΄, 39΄ Ραϊμόντο, 83΄ Κβερνάτζε - 66΄ Γεμπόα, 74΄ Σαγκράδο)
Πάρμα-Μόντσα 1-1 (60΄ Λοντάνι - 38΄ Ρόμπινσον)
Μπολόνια-Σασουόλο 2-2 (50΄ Πίκολι, 90΄+1 Ντόβμπικ - 19΄ Ντόιγκ, 56΄ Άτζιτς)
Γιουβέντους-Μίλαν 1-1 (90΄+2 Γκάτι - 68΄ Σισέ)
Κάλιαρι-Λέτσε 7/9
Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ρόμα 9
Ίντερ 9
Μίλαν 7
Κόμο 7
Γιουβέντους 7
Λάτσιο 6 -2αγ.
Φροζινόνε 6
Αταλάντα 6
Ουντινέζε 4 -2αγ.
Σασουόλο 4
Νάπολι 3
Κάλιαρι 3 -2αγ.
Λέτσε 3 -2αγ.
Τορίνο 3
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Βενέτσια 0
Τζένοα 0
Φιορεντίνα 0

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