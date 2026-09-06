«Παρακαλούσα τον Θεό να μην είναι ο Γιάννης»: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 40χρονου πιλότου του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα



«Με χαμόγελο πέταγε και με χαμόγελο έφυγε…»

«Ήταν φίλος, γείτονας, συμπαίχτης …»

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χρονο Επισμηναγό

Ο Δημήτρης μιλά για έναν άνθρωπο δραστήριο, γεμάτο ζωή, έναν άνθρωπο που αγαπούσε τις εμπειρίες και δεν έμενε ποτέ στάσιμος. Και κυρίως μιλά για έναν εξαιρετικά έμπειρο χειριστή.«Ήταν πολύ έμπειρος με τα Phantom, ήταν όλη του η ζωή αυτά τα αεροσκάφη. Ήταν ο πατέρας του στην Πολεμική Αεροπορία και ο Γιάννης συνέχισε την παράδοση».Μια οικογενειακή διαδρομή που ξεκίνησε από τον πατέρα και συνεχίστηκε από τον γιο, μέχρι το μοιραίο μεσημέρι του Σαββάτου.«Δυστυχώς τώρα αφήνει πίσω του ένα πεντάχρονο αγοράκι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο…» λέει συγκλονισμένος ο φίλος του.θυμάται έναν Γιάννη που από μικρός είχε μάτια μόνο για τον ουρανό. «Με χαμόγελο πέταγε και με χαμόγελο έφυγε από τη ζωή…». Μια φράση που μοιάζει να συμπυκνώνει ολόκληρη τη ζωή του.«Στην πενταήμερη που είχε πάει με το σχολείο, πέταγε ένα Phantom και η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Ήταν λάτρης των αεροπλάνων».Για τον Γιάννη ήταν όνειρο ζωής. Από εκείνα τα όνειρα που ξεκινούν στην παιδική ηλικία και κάποια στιγμή γίνονται πραγματικότητα. Εκείνος δεν σταμάτησε ποτέ να κοιτάζει ψηλά.Στον Πύργο, όμως, ο Γιάννης δεν ήταν μόνο ο έμπειρος Επισμηναγός που πετούσε Phantom. Ήταν φίλος για παρέα. Ο συμπαίκτης στο ποδόσφαιρο., φίλος του Γιάννη, τον θυμάται ακριβώς έτσι: «Ήμασταν φίλοι, γείτονες, συμπαίχτες στην ποδοσφαιρική ομάδα που παίζαμε παλιότερα στον Πύργο. Ο θάνατός του σκόρπισε απέραντη θλίψη στην κοινωνία του Πύργου».Η Ηλεία ετοιμάζεται τώρα να αποχαιρετήσει τον δικό της «αετό». Την Τετάρτη στον Πύργο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στονΤην ίδια ώρα, την Τρίτη θα γίνει στα Τζουμέρκα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου χειριστή του Phantom.