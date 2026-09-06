Ελ Κααμπί: Το λιοντάρι του Άτλαντα θα βρυχηθεί ξανά

Η εικόνα του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο πάγωσε το Πανθεσσαλικό. Στο 43ο λεπτό ο Μαροκινός έφυγε στον κενό χώρο, κατέβασε την μπάλα με το στήθος και στη φάση με τον Σιαμπάνη τραυματίστηκε σοβαρά. Οι παίκτες που βρίσκονταν κοντά του κατάλαβαν αμέσως τι είχε συμβεί και σχημάτισαν γύρω του ένα ανθρώπινο τείχος.Δυστυχώς, αυτόν τον σεβασμό δεν τον έδειξαν όλοι μετά το παιχνίδι. Οι εικόνες και τα βίντεο του τραυματισμού άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media, πολλές φορές με μοναδικό σκοπό κλικ και views. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να δει ο κόσμος ξανά και ξανά τον πόνο ενός ανθρώπου για να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.Τώρα όμως ο Ελ Κααμπί έχει μπροστά του κάτι πολύ σημαντικότερο από όσα συνέβησαν στις οθόνες των κινητών. Έχει μπροστά του την αποκατάσταση. Ο Μαροκινός υποβλήθηκε το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση από τον γιατρό του Ολυμπιακού Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά, η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και πλέον αρχίζει η διαδικασία για τη σταδιακή και ασφαλή επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.Όποιος γνωρίζει, όμως, την ιστορία του Ελ Κααμπί ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μάθει να παλεύει πολύ πριν αρχίσει να παλεύει με στόπερ μέσα στις μεγάλες περιοχές. Μεγάλωσε στην Καζαμπλάνκα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και ως νεαρός δούλεψε ως ξυλουργός και οικοδόμος για να βοηθήσει την οικογένειά του. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο άργησε να μπει πραγματικά στη ζωή του. Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο ήρθε στα 23 του χρόνια, σε μια ηλικία κατά την οποία αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη διανύσει σημαντικό κομμάτι της καριέρας τους.Ο Ελ Κααμπί δεν είχε πίσω του την ποδοσφαιρική εκπαίδευση που είχαν άλλοι παίκτες της γενιάς του. Ξεκίνησε χαμηλά, έφτασε στη δεύτερη κατηγορία του Μαρόκου το 2016, έναν χρόνο αργότερα βρέθηκε στην Μπερκάν και από εκεί άρχισε η μεγάλη διαδρομή που τον έφερε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, στην Ευρώπη και τελικά στον Ολυμπιακό.H σημερινή δοκιμασία είναι μεγάλη, αλλά δεν μοιάζει ικανή να ορίσει την ιστορία του. Ο Ελ Κααμπί είναι ένα τρομερό αθλητικό «σκαρί», ένας ποδοσφαιριστής που στην καριέρα του δεν είχε ταλαιπωρηθεί από σοβαρά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα τραυματισμών. Τώρα για πρώτη φορά καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο βαριά αναποδιά και να κάνει αυτό που έκανε σε ολόκληρη τη ζωή του, να αρχίσει πάλι από κάτω και να ανεβαίνει.Δεν χρειάζονται ημερομηνίες επιστροφής ούτε υποσχέσεις. Χρειάζεται χρόνος, υπομονή και δουλειά. Το ποδόσφαιρο θα τον περιμένει. Tο «Λιοντάρι του Άτλαντα» έχει περάσει δυσκολότερα για να φτάσει μέχρι εδώ kαι θα βρυχηθεί ξανά.