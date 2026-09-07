Χάος στις αερομεταφορές στην Ινδονησία από την έκρηξη του Άνακ Κρακατόα, 170.000 εγκλωβισμένοι επιβάτες, δείτε βίντεο

Οκτώ αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά, περισσότερες από 1.500 πτήσεις καθυστέρησαν - Η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε σε ύψος 15 χιλιομέτρων





Το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα, το πιο πολυσύχναστο της χώρας, ήταν το πρώτο που έκλεισε το πρωί της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε ηφαιστειακή τέφρα στον εναέριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του. Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από το Άνακ Κρακατόα.







Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας, τα οκτώ αεροδρόμια αναμένεται να παραμείνουν κλειστά έως τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα.







Περισσότερες από 1.500 πτήσεις με καθυστερήσεις «Μέχρι σήμερα, 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω οκτώ αεροδρόμια, με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί», ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών το βράδυ της Κυριακής.



Περισσότερες από 900 από τις πτήσεις που επηρεάστηκαν είχαν ως αφετηρία ή προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα.



Κλείσιμο



Ο υπουργός Μεταφορών Ντούντι Πουργουαγκάντι δήλωσε ότι αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές επιλογές για προσγειώσεις.



Η τέφρα έφτασε σε ύψος 15 χιλιομέτρων Το Άνακ Κρακατόα άρχισε να εκρήγνυται αργά το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας συνεχή σεισμική δραστηριότητα, πίδακες λάβας και ισχυρούς κρότους που έγιναν αισθητοί στις γύρω περιοχές. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο ακόμη εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.



Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας BMKG, η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε σε ύψος έως και 20.000 ποδών, περίπου 6.000 μέτρων, στην Ιάβα, ανατολικά του ηφαιστείου. Στη δυτική πλευρά, προς τη Σουμάτρα, καταγράφηκε σε ύψος έως και 50.000 ποδών, περίπου 15.000 μέτρων.



Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές της Ινδονησίας έχει προκαλέσει η έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα , με τις αρχές να αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία οκτώ αεροδρομίων , μεταξύ των οποίων το διεθνές Σοεκάρνο-Χάτα της Τζακάρτας, αφήνοντας περίπου 170.000 επιβάτες εγκλωβισμένους. Συνολικά 1.558 πτήσεις έχουν καθυστερήσει, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση πάνω από την Ιάβα και τη Σουμάτρα.Το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα, το πιο πολυσύχναστο της χώρας, ήταν το πρώτο που έκλεισε το πρωί της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε ηφαιστειακή τέφρα στον εναέριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του. Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από το Άνακ Κρακατόα.Στη συνέχεια ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου Χαλίμ, επίσης στην Τζακάρτα, καθώς και των διεθνών αεροδρομίων στην Μπαντούνγκ και στη Ραντίν, κοντά στην Μπαντάρ Λαμπούνγκ στη Σουμάτρα. Παράλληλα, έκλεισαν ακόμη τέσσερα μικρότερα αεροδρόμια.Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας, τα οκτώ αεροδρόμια αναμένεται να παραμείνουν κλειστά έως τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα.«Μέχρι σήμερα, 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω οκτώ αεροδρόμια, με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί», ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών το βράδυ της Κυριακής.Περισσότερες από 900 από τις πτήσεις που επηρεάστηκαν είχαν ως αφετηρία ή προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα.Η αναστολή των πτήσεων επηρέασε κυρίως τα δρομολόγια από και προς τη Σιγκαπούρη, αλλά προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες διεθνείς συνδέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες με την Ντόχα, το Σίδνεϊ και την Κουάλα Λουμπούρ.Ο υπουργός Μεταφορών Ντούντι Πουργουαγκάντι δήλωσε ότι αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές επιλογές για προσγειώσεις.Το Άνακ Κρακατόα άρχισε να εκρήγνυται αργά το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας συνεχή σεισμική δραστηριότητα, πίδακες λάβας και ισχυρούς κρότους που έγιναν αισθητοί στις γύρω περιοχές. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο ακόμη εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας BMKG, η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε σε ύψος έως και 20.000 ποδών, περίπου 6.000 μέτρων, στην Ιάβα, ανατολικά του ηφαιστείου. Στη δυτική πλευρά, προς τη Σουμάτρα, καταγράφηκε σε ύψος έως και 50.000 ποδών, περίπου 15.000 μέτρων.





Ο Πουργουαγκάντι ανέφερε ότι η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο περισσότερων αεροδρομίων ελήφθη όταν οι έλεγχοι έδειξαν ότι η τέφρα είχε εξαπλωθεί προς τη Δυτική Ιάβα.



Έκκληση στις αεροπορικές εταιρείες για γρήγορες επιστροφές χρημάτων



Ο υπουργός Μεταφορών κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής χρημάτων στους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν.



Παράλληλα, ζήτησε να παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση σε όσους έχουν προγραμματισμένες πτήσεις, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα αεροδρόμια όσο παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί.