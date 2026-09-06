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Αντιδράσεις για την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τι λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης
Αντιδράσεις για την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τι λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης
«Ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει» είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιώργος Δημαρέλος
Αντιδράσεις για την τεράστια σκηνή που έχει στηθεί κατά μήκος και πλάτος της παραλίας στη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνοντας και το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εν όψει της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στις 12 Σεπτεμβρίου, εκφράζουν εδώ και ημέρες αρκετοί πολίτες.
Το άγαλμα του Μακεδόνα στρατηλάτη αποτελεί ουσιαστικά μέρος της σκηνής, στην οποία θα ανέβει το προσεχές Σάββατο ο Αντώνης Ρέμος, στην επετειακή συναυλία που θα δώσει για τα 30 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι.
Η συναυλία που είναι δωρεάν για το κοινό, αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες κόσμου τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς ήδη εδώ και ημέρες τουριστικά γραφεία παρέχουν δρομολόγια έναντι χαμηλού αντιτίμου σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την συναυλία του γνωστού τραγουδιστή, που ξεκίνησε την πορεία του στο ελληνικό πεντάγραμμο από τη Θεσσαλονίκη.
Αρκετοί ωστόσο είναι οι Θεσσαλονικείς που διαφωνούν κάθετα με την τεράστια εξέδρα και ειδικά με την ενσωμάτωση -ως μέρος του όλου σκηνικού- του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Μάλιστα, σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, σε ανάρτησή του για το θέμα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε: «Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει».
«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς. Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο» συμπλήρωσε.
Μετά τις αντιδράσεις, η Galaxias Live Production, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής».
Το άγαλμα του Μακεδόνα στρατηλάτη αποτελεί ουσιαστικά μέρος της σκηνής, στην οποία θα ανέβει το προσεχές Σάββατο ο Αντώνης Ρέμος, στην επετειακή συναυλία που θα δώσει για τα 30 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι.
Η συναυλία που είναι δωρεάν για το κοινό, αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες κόσμου τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς ήδη εδώ και ημέρες τουριστικά γραφεία παρέχουν δρομολόγια έναντι χαμηλού αντιτίμου σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την συναυλία του γνωστού τραγουδιστή, που ξεκίνησε την πορεία του στο ελληνικό πεντάγραμμο από τη Θεσσαλονίκη.
Αρκετοί ωστόσο είναι οι Θεσσαλονικείς που διαφωνούν κάθετα με την τεράστια εξέδρα και ειδικά με την ενσωμάτωση -ως μέρος του όλου σκηνικού- του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Μάλιστα, σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, σε ανάρτησή του για το θέμα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε: «Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει».
«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς. Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο» συμπλήρωσε.
Μετά τις αντιδράσεις, η Galaxias Live Production, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής».
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