Θρήνος για τον Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο: Ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού
ΕΛΛΑΔΑ
Τανάγρα Γιάννης Μπλέσιας Πτώση αεροσκάφους Phantom Επισμηναγός

Θρήνος για τον Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο: Ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού

Η τοπική κοινωνία του Πύργου και του Επιταλίου αποχαιρετά τον Επισμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας – Ποιος ήταν ο οικογενειάρχης, αθλητής και έμπειρος χειριστής που χάθηκε στην τραγωδία της Athens Flying Week

Θρήνος για τον Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο: Ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού
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Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τον Πύργο και το Επιτάλιο μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του F-4E Phantom της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας στην Τανάγρα.

Ο 40χρονος χειριστής και ο 37χρονος Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου από την Πάτρα δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της αεροπορικής εκδήλωσης Athens Flying Week 2026.

Θρήνος για τον Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο: Ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού

Η είδηση του χαμού του Γιάννη Μπλέσια βύθισε στη θλίψη την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ήταν ο μοναχογιός του Άλκη και της Νάντιας Μπλέσια, με τον πατέρα του να έχει υπηρετήσει ως τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης και τη μητέρα του να εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών.

Ο Γιάννης Μπλέσιας είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο μόλις πέντε ετών.
Θρήνος για τον Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο: Ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού


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Ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο δραστήριο, χαμογελαστό και γεμάτο πάθος για τη ζωή. Μεγάλωσε στον Πύργο και από μικρός είχε έντονη παρουσία στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες που αγαπούσε.

Είχε αγωνιστεί στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό Λαμπετίου και τον Πήγασο Πρασίνου, ακολουθώντας τα αθλητικά βήματα του πατέρα του, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Αλφειό Επιταλίου.

Παράλληλα, αγαπούσε το kite surf, την ποδηλασία, τις μοτοσικλέτες και κάθε δραστηριότητα που του έδινε την αίσθηση της ελευθερίας. Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν έναν άνθρωπο που αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του και πάνω απ’ όλα τους ουρανούς, τους οποίους είχε επιλέξει ως επαγγελματική πορεία.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού Λαμπετίου



Η ανάρτηση του Πήγασου Πρασίνου



Η μοίρα, όμως, τον έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί όπου περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του, στους αιθέρες.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν στην Ηλεία. Ο Γιάννης Μπλέσιας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα του, άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα μέσα σε μόλις 40 χρόνια ζωής.

πηγή: ilialive
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