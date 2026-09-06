Θρήνος για τον Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο: Ήταν μοναχογιός τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού

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Ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τον Πύργο και το Επιτάλιο μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του F-4E Phantom της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας στην Τανάγρα.Ο 40χρονος χειριστής και ο 37χρονος Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου από την Πάτρα δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της αεροπορικής εκδήλωσης Athens Flying Week 2026.Η είδηση του χαμού του Γιάννη Μπλέσια βύθισε στη θλίψη την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ήταν ο μοναχογιός του Άλκη και της Νάντιας Μπλέσια, με τον πατέρα του να έχει υπηρετήσει ως τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης και τη μητέρα του να εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών.Ο Γιάννης Μπλέσιας είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο μόλις πέντε ετών.Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο δραστήριο, χαμογελαστό και γεμάτο πάθος για τη ζωή. Μεγάλωσε στον Πύργο και από μικρός είχε έντονη παρουσία στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες που αγαπούσε.Είχε αγωνιστεί στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό Λαμπετίου και τον Πήγασο Πρασίνου, ακολουθώντας τα αθλητικά βήματα του πατέρα του, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον Αλφειό Επιταλίου.Παράλληλα, αγαπούσε το kite surf, την ποδηλασία, τις μοτοσικλέτες και κάθε δραστηριότητα που του έδινε την αίσθηση της ελευθερίας. Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν έναν άνθρωπο που αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του και πάνω απ’ όλα τους ουρανούς, τους οποίους είχε επιλέξει ως επαγγελματική πορεία.