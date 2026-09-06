Stoiximan Super League: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού 3-1 τον ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός, στη 2η θέση ΑΕΚ, Ολυμπιακός - Δείτε όλα τα γκολ

Στη φάση αυτή ο Βάσκος αμυντικός έχασε τον Τεττέη στην ντρίμπλα, με αποτέλεσμα να δεχθεί την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή Τσβάιερ.Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε το αριθμητικό του πλεονέκτημα στο 29', όταν μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα με κεφαλιά νίκησε τον Παβλένκα.Οι πράσινοι συνέχισαν σε υψηλό ρυθμό και βρήκαν δεύτερο γκολ στο 38' με προσωπική ενέργεια και πλασέ του Τεττέη.Θα μπορούσαν να είχαν πάει στα αποδυτήρια και με 3-0 όταν ο Μπαταούλας έκανε πέναλτι, ο Παβλένκα, ωστόσο, έπεσε σωστά δεξιά στο 45+2' και έβγαλε την εκτέλεση του Ταμπόρδα.Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο όμως, στο 53' ήρθε το 3-0. Ο Κάνγκουα βρήκε τον χώρο και τη σέντρα, ο Τεττέη έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ.Ο Παναθηναϊκός έμεινε και εκείνος με 10 στο 70' για χτύπημα του Ντέσερς στον Μιχαηλίδη, φάση για την οποία ο Τσβάιερ πήγε στο VAR.Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τελικά γκολ στο 90+2' με σκόρερ τον Ούγκρεσιτς, που είχε μπει αλλαγή στο 75'. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, είδαν στο «Δικέφαλο» τον Γιαννούλη να αποχωρεί κλαίγοντας τραυματίας.Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο αυτό που πόνεσε περισσότερο τους ερυθρόλευκους ήταν η απώλεια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.Οι Πειραιώτες στο πρώτο ημίχρονο είχαν 70% κατοχή, 10 τελικές ενώ ο Βόλος καμία, ωστόσο απείλησαν μόνο στο δίλεπτο 16'-17' για να φτάσουμε στο 43'. Ο Ελ Κααμπί βγήκε στο τετ α τετ ο Σιαμπάνης έκανε την έξοδο για να συγκρουστούν και το πόδι του Μαροκινού να «κλειδώσει» στο σώμα του Θεσσαλονικιού τερματοφύλακα.Ο Ελ Κααμπί έφυγε με φορείο, ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ματς, να μην απειλείται αλλά και να μην απειλεί με δεύτερο γκολ... Ωστόσο στο 76' η κακή συνεννόηση Ρέτσου, Ορτέγκα το επικίνδυνο γύρισμα του πρώτου και η προσωρινή απομάκρυνση του δεύτερου έφεραν την αναπάντεχη ισοφάριση.Από εκείνο το σημείο το ματς έγινε... ροντέο με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να έχει κάποιες ευκαιρίες, αλλά και ο Βόλος βρήκε χώρους και απείλησε με ανατροπή χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ως το φινάλε.Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.Ο Βάργκα νωρίς στο 11' έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Ο Άρης μετά το μισάωρο, ισορρόπησε και ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.Όμως σε εκείνο το σημείο (62') ο Βάργκα με κεφαλιά μετέτρεψε σε γκολ τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το ματς πήρε την τροπή που ήθελαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο.Το 3-0 ήρθε πολύ γρήγορα (στο 67') με τον Μαρίν, ενώ γκολ πέτυχε και ο Κοϊτά οκτώ λεπτά αργότερα, για να κλείσει το σκορ ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δεύτερη μεγάλη σε έκταση επιτυχία εντός έδρας καθώς είχε νικήσει με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα.Ο Παναιτωλικός συνέχισε με το απόλυτο στη Stoiximan Super League και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία αφού πέρασε με διπλό από την έδρα του Λεβαδειακού με 2-0.Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προσπάθησε να πιέσει από νωρίς. Μετά το πρώτο τέταρτο, όμως, ο Λεβαδειακός πήρε περισσότερη κατοχή και άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό.Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε για τους φιλοξενούμενους. Ο Εράκοβιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, ο Άνακερ απέκρουσε, αλλά ο Μπάσι πήρε το ριμπάουντ. Η κεφαλιά του, όμως, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 19’, όταν ο Βήχος εκτέλεσε φάουλ και ο Στάγιτς πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε περίεργη πορεία, αλλά ο Κουτσερένκο ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε.Μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες φαινόταν ότι θα παραχωρήσουν 0-0 η μια στην άλλη, όμως όλα άλλαξαν 15 λεπτά πριν τα 90'.Στο 77ο λεπτό, ο Οπόκου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έφερε μπροστά του και εξαπέλυσε έναν αριστερό κεραυνό. Ο Άνακερ βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 0-1. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως ο Παναιτωλικός κράτησε το προβάδισμα και μάλιστα έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα με μια απίθανη κούρσα του Οπόκου για το 2-0Ο Παναιτωλικός έκανε έτσι το «3 στα 3» και συνεχίζει ιδανικά τη φετινή του πορεία. Η ομάδα του Αγρινίου έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Στην επόμενη αγωνιστική, ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λεβαδειακός θα φιλοξενηθεί από την ΚηφισιάΟ ΟΦΗ σημείωσε δεύτερη νίκη σε δύο αγώνες στην έδρα του και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Μετά το 2-0 επί του Βόλου, ήρθε και αυτό με την Κηφισιά.Οι Κρητικοί βρήκαν τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο ενώ αντίθετα οι φιλοξενούμενοι που είχαν φάσεις, στάθηκαν άτυχοι μια και είχαν δυο δοκάρια.Ο Πόμπο τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο 45λεπτο σημάδεψε το δοκάρι και το γκολ για την ομάδα του Λέτο δεν ήρθε.Όσο για τους νικητές, η εμπειρία μίλησε με τον Ανδρούτσο να ανοίγει το σκορ (στο 24') και τον Μπουχαλάκη να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό χτύπημα φάουλ (στο 32'). Η ομάδα του Κόντη συνέχισε τα επιτυχημένα αποτελέσματα μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0) στην Τούμπα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.Το παιχνίδι στο Περιστέρι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν το βαθμό.Ήταν κάτι που θα μπορούσαν να το πετύχουν στα προηγούμενα δύο ματς, τουλάχιστον στο πρώτο με τον Άρη (ήττα 3-2), το κατάφεραν στην Αθήνα ενώ από το 73' έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κατάλντι.Ο Ατρόμητος είχε φάσεις και μπήκε δυνατά. Προηγήθηκε με τον Μουτουσαμί στα 50'' με ένα καταπληκτικό σουτ. Ο Ατρόμητος πήγε κάπως να... σβήσει τον αγώνα και προσπάθησε να ρίξει το τέμπο. Στο 52' φάνηκε πως το παιχνίδι είχε ακόμα σενάριο, μια και ο Σταυρόπουλος δεν έβαλε σωστά το πόδι του και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.Η Καλαμάτα ισοφάρισε αν και τελικά άλλο γκολ δεν ήρθε στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι ακόμα και με 10 προσπάθησαν με τον Μορέιρα στις αντεπιθέσεις και το 1-1 έδωσε τον πρώτο βαθμό φέτος στο πρωτάθλημα για τους δύο μονομάχους.Ευκαιρίες είχε και ο Ατρόμητος που πίεσε για το 2-1.Βόλος - Ολυμπιακός 1-1ΑΕΚ - Άρης 5-0Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-118:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής1.Παναιτωλικός 92.ΑΕΚ 73.Ολυμπιακός 74.Παναθηναϊκός 65.Άρης 66.ΠΑΟΚ 67.ΟΦΗ 68.Βόλος 29. Ατρόμητος 110.Καλαμάτα 111. Κηφισιά 112.Ηρακλής 113.Asteras AKTOR 014.Λεβαδειακός 019:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος18:00 Καλαμάτα – Βόλος19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός21:00 ΠΑΟΚ – Άρης21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός