Stoiximan Super League: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού 3-1 τον ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός, στη 2η θέση ΑΕΚ, Ολυμπιακός - Δείτε όλα τα γκολ
Stoiximan Super League: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού 3-1 τον ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός, στη 2η θέση ΑΕΚ, Ολυμπιακός - Δείτε όλα τα γκολ
Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, οι Αγρινιώτες στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των νικών, ο ΟΦΗ 2-0 την Κηφισιά, στο 1-1 Ατρόμητος και Καλαμάτα
Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Stoiximan Super League καθώς επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Οι πράσινοι με αυτή τη νίκη έκαναν το 2Χ2 αφού έχουν παιχνίδι λιγότερο ενώ είχαν ξεκινήσει με τη νίκη 2-0 επί του Λεβαδειακού.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά το τέλος και του... δεύτερου πιάτου της αγωνιστικής (τη Δευτέρα 7/9 παίζουν ο Αστέρας με τον Ηρακλή) βρίσκεται μόνος του ο Παναιτωλικός.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό και μετρά 3Χ3.
Στην Κρήτη ο ΟΦΗ επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς με τους Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη να σκοράρουν και τους φιλοξενούμενους να έχουν δύο δοκάρια με τον Πόμπο. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίκτες αλλά προηγουμένως είχε προλάβει να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1.
Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν το γεγονός που επισκίασε το άνοιγμα της αυλαίας της 3ης αγωνιστικής.
Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους...
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζότα Σίλβα (που το κέρδισε ο Ελ Κααμπί στη φάση που τραυματίστηκε), αλλά δέχθηκαν από το πουθενά την ισοφάριση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1.
Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια και επικράτησε με 5-0 του Άρη. επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς είχε γκολ, αποβολές και μεγάλο νικητή τον Παναθηναϊκό στο ματς επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 ενώ είχαν και χαμένο πέναλτι. Κομβική για την εξέλιξη του αγώνα η αποβολή του Ελουστόντο στο 16'.
Οι πράσινοι με αυτή τη νίκη έκαναν το 2Χ2 αφού έχουν παιχνίδι λιγότερο ενώ είχαν ξεκινήσει με τη νίκη 2-0 επί του Λεβαδειακού.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά το τέλος και του... δεύτερου πιάτου της αγωνιστικής (τη Δευτέρα 7/9 παίζουν ο Αστέρας με τον Ηρακλή) βρίσκεται μόνος του ο Παναιτωλικός.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό και μετρά 3Χ3.
Στην Κρήτη ο ΟΦΗ επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς με τους Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη να σκοράρουν και τους φιλοξενούμενους να έχουν δύο δοκάρια με τον Πόμπο. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίκτες αλλά προηγουμένως είχε προλάβει να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1.
Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν το γεγονός που επισκίασε το άνοιγμα της αυλαίας της 3ης αγωνιστικής.
Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους...
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζότα Σίλβα (που το κέρδισε ο Ελ Κααμπί στη φάση που τραυματίστηκε), αλλά δέχθηκαν από το πουθενά την ισοφάριση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1.
Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια και επικράτησε με 5-0 του Άρη. επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς είχε γκολ, αποβολές και μεγάλο νικητή τον Παναθηναϊκό στο ματς επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 ενώ είχαν και χαμένο πέναλτι. Κομβική για την εξέλιξη του αγώνα η αποβολή του Ελουστόντο στο 16'.
Στη φάση αυτή ο Βάσκος αμυντικός έχασε τον Τεττέη στην ντρίμπλα, με αποτέλεσμα να δεχθεί την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή Τσβάιερ.
Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε το αριθμητικό του πλεονέκτημα στο 29', όταν μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα με κεφαλιά νίκησε τον Παβλένκα.
Οι πράσινοι συνέχισαν σε υψηλό ρυθμό και βρήκαν δεύτερο γκολ στο 38' με προσωπική ενέργεια και πλασέ του Τεττέη.
Θα μπορούσαν να είχαν πάει στα αποδυτήρια και με 3-0 όταν ο Μπαταούλας έκανε πέναλτι, ο Παβλένκα, ωστόσο, έπεσε σωστά δεξιά στο 45+2' και έβγαλε την εκτέλεση του Ταμπόρδα.
Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο όμως, στο 53' ήρθε το 3-0. Ο Κάνγκουα βρήκε τον χώρο και τη σέντρα, ο Τεττέη έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ.
Ο Παναθηναϊκός έμεινε και εκείνος με 10 στο 70' για χτύπημα του Ντέσερς στον Μιχαηλίδη, φάση για την οποία ο Τσβάιερ πήγε στο VAR.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τελικά γκολ στο 90+2' με σκόρερ τον Ούγκρεσιτς, που είχε μπει αλλαγή στο 75'. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, είδαν στο «Δικέφαλο» τον Γιαννούλη να αποχωρεί κλαίγοντας τραυματίας.
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο αυτό που πόνεσε περισσότερο τους ερυθρόλευκους ήταν η απώλεια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.
Οι Πειραιώτες στο πρώτο ημίχρονο είχαν 70% κατοχή, 10 τελικές ενώ ο Βόλος καμία, ωστόσο απείλησαν μόνο στο δίλεπτο 16'-17' για να φτάσουμε στο 43'. Ο Ελ Κααμπί βγήκε στο τετ α τετ ο Σιαμπάνης έκανε την έξοδο για να συγκρουστούν και το πόδι του Μαροκινού να «κλειδώσει» στο σώμα του Θεσσαλονικιού τερματοφύλακα.
Ο Ελ Κααμπί έφυγε με φορείο, ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ματς, να μην απειλείται αλλά και να μην απειλεί με δεύτερο γκολ... Ωστόσο στο 76' η κακή συνεννόηση Ρέτσου, Ορτέγκα το επικίνδυνο γύρισμα του πρώτου και η προσωρινή απομάκρυνση του δεύτερου έφεραν την αναπάντεχη ισοφάριση.
Από εκείνο το σημείο το ματς έγινε... ροντέο με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να έχει κάποιες ευκαιρίες, αλλά και ο Βόλος βρήκε χώρους και απείλησε με ανατροπή χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ως το φινάλε.
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Βάργκα νωρίς στο 11' έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Ο Άρης μετά το μισάωρο, ισορρόπησε και ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.
Όμως σε εκείνο το σημείο (62') ο Βάργκα με κεφαλιά μετέτρεψε σε γκολ τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το ματς πήρε την τροπή που ήθελαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο.
Το 3-0 ήρθε πολύ γρήγορα (στο 67') με τον Μαρίν, ενώ γκολ πέτυχε και ο Κοϊτά οκτώ λεπτά αργότερα, για να κλείσει το σκορ ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δεύτερη μεγάλη σε έκταση επιτυχία εντός έδρας καθώς είχε νικήσει με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα.
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2
Ο Παναιτωλικός συνέχισε με το απόλυτο στη Stoiximan Super League και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία αφού πέρασε με διπλό από την έδρα του Λεβαδειακού με 2-0.
Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προσπάθησε να πιέσει από νωρίς. Μετά το πρώτο τέταρτο, όμως, ο Λεβαδειακός πήρε περισσότερη κατοχή και άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε για τους φιλοξενούμενους. Ο Εράκοβιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, ο Άνακερ απέκρουσε, αλλά ο Μπάσι πήρε το ριμπάουντ. Η κεφαλιά του, όμως, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 19’, όταν ο Βήχος εκτέλεσε φάουλ και ο Στάγιτς πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε περίεργη πορεία, αλλά ο Κουτσερένκο ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε.
Μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες φαινόταν ότι θα παραχωρήσουν 0-0 η μια στην άλλη, όμως όλα άλλαξαν 15 λεπτά πριν τα 90'.
Στο 77ο λεπτό, ο Οπόκου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έφερε μπροστά του και εξαπέλυσε έναν αριστερό κεραυνό. Ο Άνακερ βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 0-1. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως ο Παναιτωλικός κράτησε το προβάδισμα και μάλιστα έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα με μια απίθανη κούρσα του Οπόκου για το 2-0
Ο Παναιτωλικός έκανε έτσι το «3 στα 3» και συνεχίζει ιδανικά τη φετινή του πορεία. Η ομάδα του Αγρινίου έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Στην επόμενη αγωνιστική, ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λεβαδειακός θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά
ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0
Ο ΟΦΗ σημείωσε δεύτερη νίκη σε δύο αγώνες στην έδρα του και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Μετά το 2-0 επί του Βόλου, ήρθε και αυτό με την Κηφισιά.
Οι Κρητικοί βρήκαν τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο ενώ αντίθετα οι φιλοξενούμενοι που είχαν φάσεις, στάθηκαν άτυχοι μια και είχαν δυο δοκάρια.
Ο Πόμπο τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο 45λεπτο σημάδεψε το δοκάρι και το γκολ για την ομάδα του Λέτο δεν ήρθε.
Όσο για τους νικητές, η εμπειρία μίλησε με τον Ανδρούτσο να ανοίγει το σκορ (στο 24') και τον Μπουχαλάκη να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό χτύπημα φάουλ (στο 32'). Η ομάδα του Κόντη συνέχισε τα επιτυχημένα αποτελέσματα μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0) στην Τούμπα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1
Το παιχνίδι στο Περιστέρι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν το βαθμό.
Ήταν κάτι που θα μπορούσαν να το πετύχουν στα προηγούμενα δύο ματς, τουλάχιστον στο πρώτο με τον Άρη (ήττα 3-2), το κατάφεραν στην Αθήνα ενώ από το 73' έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κατάλντι.
Ο Ατρόμητος είχε φάσεις και μπήκε δυνατά. Προηγήθηκε με τον Μουτουσαμί στα 50'' με ένα καταπληκτικό σουτ. Ο Ατρόμητος πήγε κάπως να... σβήσει τον αγώνα και προσπάθησε να ρίξει το τέμπο. Στο 52' φάνηκε πως το παιχνίδι είχε ακόμα σενάριο, μια και ο Σταυρόπουλος δεν έβαλε σωστά το πόδι του και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.
Η Καλαμάτα ισοφάρισε αν και τελικά άλλο γκολ δεν ήρθε στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι ακόμα και με 10 προσπάθησαν με τον Μορέιρα στις αντεπιθέσεις και το 1-1 έδωσε τον πρώτο βαθμό φέτος στο πρωτάθλημα για τους δύο μονομάχους.
Ευκαιρίες είχε και ο Ατρόμητος που πίεσε για το 2-1.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1
ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
Δευτέρα 7/9
18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1.Παναιτωλικός 9
2.ΑΕΚ 7
3.Ολυμπιακός 7
4.Παναθηναϊκός 6
5.Άρης 6
6.ΠΑΟΚ 6
7.ΟΦΗ 6
8.Βόλος 2
9. Ατρόμητος 1
10.Καλαμάτα 1
11. Κηφισιά 1
12.Ηρακλής 1
13.Asteras AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
* Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Αστέρας και Ηρακλής έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ
21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε το αριθμητικό του πλεονέκτημα στο 29', όταν μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα με κεφαλιά νίκησε τον Παβλένκα.
Οι πράσινοι συνέχισαν σε υψηλό ρυθμό και βρήκαν δεύτερο γκολ στο 38' με προσωπική ενέργεια και πλασέ του Τεττέη.
Θα μπορούσαν να είχαν πάει στα αποδυτήρια και με 3-0 όταν ο Μπαταούλας έκανε πέναλτι, ο Παβλένκα, ωστόσο, έπεσε σωστά δεξιά στο 45+2' και έβγαλε την εκτέλεση του Ταμπόρδα.
Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο όμως, στο 53' ήρθε το 3-0. Ο Κάνγκουα βρήκε τον χώρο και τη σέντρα, ο Τεττέη έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ.
Ο Παναθηναϊκός έμεινε και εκείνος με 10 στο 70' για χτύπημα του Ντέσερς στον Μιχαηλίδη, φάση για την οποία ο Τσβάιερ πήγε στο VAR.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τελικά γκολ στο 90+2' με σκόρερ τον Ούγκρεσιτς, που είχε μπει αλλαγή στο 75'. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, είδαν στο «Δικέφαλο» τον Γιαννούλη να αποχωρεί κλαίγοντας τραυματίας.
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο αυτό που πόνεσε περισσότερο τους ερυθρόλευκους ήταν η απώλεια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.
Οι Πειραιώτες στο πρώτο ημίχρονο είχαν 70% κατοχή, 10 τελικές ενώ ο Βόλος καμία, ωστόσο απείλησαν μόνο στο δίλεπτο 16'-17' για να φτάσουμε στο 43'. Ο Ελ Κααμπί βγήκε στο τετ α τετ ο Σιαμπάνης έκανε την έξοδο για να συγκρουστούν και το πόδι του Μαροκινού να «κλειδώσει» στο σώμα του Θεσσαλονικιού τερματοφύλακα.
Ο Ελ Κααμπί έφυγε με φορείο, ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ματς, να μην απειλείται αλλά και να μην απειλεί με δεύτερο γκολ... Ωστόσο στο 76' η κακή συνεννόηση Ρέτσου, Ορτέγκα το επικίνδυνο γύρισμα του πρώτου και η προσωρινή απομάκρυνση του δεύτερου έφεραν την αναπάντεχη ισοφάριση.
Από εκείνο το σημείο το ματς έγινε... ροντέο με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να έχει κάποιες ευκαιρίες, αλλά και ο Βόλος βρήκε χώρους και απείλησε με ανατροπή χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ως το φινάλε.
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Βάργκα νωρίς στο 11' έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Ο Άρης μετά το μισάωρο, ισορρόπησε και ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.
Όμως σε εκείνο το σημείο (62') ο Βάργκα με κεφαλιά μετέτρεψε σε γκολ τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το ματς πήρε την τροπή που ήθελαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο.
Το 3-0 ήρθε πολύ γρήγορα (στο 67') με τον Μαρίν, ενώ γκολ πέτυχε και ο Κοϊτά οκτώ λεπτά αργότερα, για να κλείσει το σκορ ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δεύτερη μεγάλη σε έκταση επιτυχία εντός έδρας καθώς είχε νικήσει με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα.
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2
Ο Παναιτωλικός συνέχισε με το απόλυτο στη Stoiximan Super League και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία αφού πέρασε με διπλό από την έδρα του Λεβαδειακού με 2-0.
Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προσπάθησε να πιέσει από νωρίς. Μετά το πρώτο τέταρτο, όμως, ο Λεβαδειακός πήρε περισσότερη κατοχή και άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε για τους φιλοξενούμενους. Ο Εράκοβιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, ο Άνακερ απέκρουσε, αλλά ο Μπάσι πήρε το ριμπάουντ. Η κεφαλιά του, όμως, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο Λεβαδειακός απάντησε στο 19’, όταν ο Βήχος εκτέλεσε φάουλ και ο Στάγιτς πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε περίεργη πορεία, αλλά ο Κουτσερένκο ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε.
Μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες φαινόταν ότι θα παραχωρήσουν 0-0 η μια στην άλλη, όμως όλα άλλαξαν 15 λεπτά πριν τα 90'.
Στο 77ο λεπτό, ο Οπόκου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έφερε μπροστά του και εξαπέλυσε έναν αριστερό κεραυνό. Ο Άνακερ βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 0-1. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως ο Παναιτωλικός κράτησε το προβάδισμα και μάλιστα έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα με μια απίθανη κούρσα του Οπόκου για το 2-0
Ο Παναιτωλικός έκανε έτσι το «3 στα 3» και συνεχίζει ιδανικά τη φετινή του πορεία. Η ομάδα του Αγρινίου έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Στην επόμενη αγωνιστική, ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λεβαδειακός θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά
ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0
Ο ΟΦΗ σημείωσε δεύτερη νίκη σε δύο αγώνες στην έδρα του και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Μετά το 2-0 επί του Βόλου, ήρθε και αυτό με την Κηφισιά.
Οι Κρητικοί βρήκαν τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο ενώ αντίθετα οι φιλοξενούμενοι που είχαν φάσεις, στάθηκαν άτυχοι μια και είχαν δυο δοκάρια.
Ο Πόμπο τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο 45λεπτο σημάδεψε το δοκάρι και το γκολ για την ομάδα του Λέτο δεν ήρθε.
Όσο για τους νικητές, η εμπειρία μίλησε με τον Ανδρούτσο να ανοίγει το σκορ (στο 24') και τον Μπουχαλάκη να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό χτύπημα φάουλ (στο 32'). Η ομάδα του Κόντη συνέχισε τα επιτυχημένα αποτελέσματα μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (0-0) στην Τούμπα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.
Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1
Το παιχνίδι στο Περιστέρι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν το βαθμό.
Ήταν κάτι που θα μπορούσαν να το πετύχουν στα προηγούμενα δύο ματς, τουλάχιστον στο πρώτο με τον Άρη (ήττα 3-2), το κατάφεραν στην Αθήνα ενώ από το 73' έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κατάλντι.
Ο Ατρόμητος είχε φάσεις και μπήκε δυνατά. Προηγήθηκε με τον Μουτουσαμί στα 50'' με ένα καταπληκτικό σουτ. Ο Ατρόμητος πήγε κάπως να... σβήσει τον αγώνα και προσπάθησε να ρίξει το τέμπο. Στο 52' φάνηκε πως το παιχνίδι είχε ακόμα σενάριο, μια και ο Σταυρόπουλος δεν έβαλε σωστά το πόδι του και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.
Η Καλαμάτα ισοφάρισε αν και τελικά άλλο γκολ δεν ήρθε στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι ακόμα και με 10 προσπάθησαν με τον Μορέιρα στις αντεπιθέσεις και το 1-1 έδωσε τον πρώτο βαθμό φέτος στο πρωτάθλημα για τους δύο μονομάχους.
Ευκαιρίες είχε και ο Ατρόμητος που πίεσε για το 2-1.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Ατρόμητος - Καλαμάτα 1-1
ΟΦΗ - Κηφισιά 2-0
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 0-2
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
Δευτέρα 7/9
18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1.Παναιτωλικός 9
2.ΑΕΚ 7
3.Ολυμπιακός 7
4.Παναθηναϊκός 6
5.Άρης 6
6.ΠΑΟΚ 6
7.ΟΦΗ 6
8.Βόλος 2
9. Ατρόμητος 1
10.Καλαμάτα 1
11. Κηφισιά 1
12.Ηρακλής 1
13.Asteras AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
* Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Αστέρας και Ηρακλής έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ
21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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