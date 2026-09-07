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Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε γιορτή στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Περισσότεροι από 60 τραυματίες - Η φωτιά έφτασε σε αποθήκη της ενορίας όπου βρίσκονταν εκρηκτικά
Η τραγωδία εκτυλίχτηκε προχθές Σάββατο το βράδυ στην κοινότητα Σάντα Μαρία Καντσεντά, στην πολιτεία του Μεξικού, όταν πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά σε κτίριο της ενορίας που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν εκρηκτικά μέσα σε αυτό, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Una explosión de pirotecnia en la comunidad de Santa María Canchesda, en Temascalcingo, Edomex, dejó al menos 13 personas muertas y 64 lesionados durante la noche del sábado 5 de septiembre.— lalupa.mx (@EnLaLupaQro) September 6, 2026
La explosión ocurrió durante los festejos de la Señora de La Luz en la comunidad de San… pic.twitter.com/hbin2zaTuz
Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, η έκρηξη έγινε καθώς δεκάδες άνθρωποι γιόρταζαν μπροστά στην εκκλησία την πυρπόληση παραδοσιακού «ταύρου», φορτωμένου πυροτεχνήματα, που έφεραν κάτοικοι πάνω σε κάρο.
#Video | SE INCREMENTAN VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN CANCHESDÁ— CuartaPlana (@CuartaPlana) September 6, 2026
A diez se incrementó el número de personas muertas y a 64 las personas lesionadas por la fuerte explosión de pirotecnia en la iglesia de Santa María Canchesdá, ubicada en el municipio de #Temascalcingo, #EstadoDeMéxico.… pic.twitter.com/qHtgTguRup
Έπειτα από πελώρια έκρηξη, εξαπλώθηκε φωτιά στην πλατεία της κοινότητας και συμμετέχοντες στη γιορτή τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι για να σωθούν από τις φλόγες.
🔴 Al menos diez personas murieron y 64 resultaron heridas por un accidente con pirotecnia durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México.https://t.co/B3JwWPSIzS— El Sol de México (@elsolde_mexico) September 6, 2026
📹 EFE pic.twitter.com/OfJFC78GKH
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