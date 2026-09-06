Τεχνικά ελεγμένο το μοιραίο Phantom στην Τανάγρα, τα δύο σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της πτώσης

Η συμμετοχή του Phantom στο Athens Flying Week αφορούσε απλή διέλευση του αεροσκάφους και όχι «ακροβατική επίδειξη», λένε στρατιωτικές πηγές

Το γεγονός ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας αποτελεί, σύμφωνα με ορισμένα στελέχη, μια ένδειξη της προσπάθειας των δύο άτυχων χειριστών να προφυλάξουν τους συμμετέχοντες, στοιχείο που μένει να επιβεβαιωθεί από την έρευνα.