«Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Αρη»

Είμαι βέβαιος ότι αρκετοί από εσάς θα έχετε… παρεξηγηθεί με τον τίτλο του blog





Να διευκρινίσω πως αυτή η ατάκα δεν ανήκει σε εμένα.







Και πάνω στην κουβέντα μου είπε ακριβώς αυτό: «Ο Θανάσης είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Αρη».



Προφανώς και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά ο Θανάσης την επόμενη σεζόν.





Μια μικρή γεύση πήραμε από την παρουσία του στο πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία: μπήκε στο παρκέ, πήρε σημαντικά ριμπάουντ, έδωσε ενέργεια, κέρδισε έξυπνα ένα επιθετικό φάουλ σε κρίσιμο σημείο του αγώνα και έκανε αυτά ακριβώς που περιμένει ένας προπονητής από έναν παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά.



Η ουσία της ατάκας περί «μεγαλύτερης μεταγραφής» όμως δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της παρουσίας του στον Αρη - παρά το γεγονός πως ακόμη και αυτό το θεωρώ σημαντικό.



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Το θεωρώ δεδομένο πως όταν ολοκληρώσει το συμβόλαιό του θα φορέσει το κοστούμι του και θα αναλάβει επιτελικό ρόλο στην ΚΑΕ.



Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς εδώ και αρκετά χρόνια με τον Ρίτσαρντ Σιάο, οπότε αυτή η εξέλιξη μάλλον είναι προδιαγεγραμμένη.



Οταν βρέθηκε πέρσι τον Απρίλιο στο «Nick Galis Hall» μαζί με τον αδερφό του Γιάννη, για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, είχε εκφράσει στους ανθρώπους της ΚΑΕ την απορία του για το πόσο μικρές είναι οι εγκαταστάσεις, τόσο οι γηπεδικές όσο και οι προπονητικές, για αυτά που θέλει να πετύχει ο Άρης μέσα στα επόμενα χρόνια.



Αλλος θα τον διάβασε ειρωνικά, άλλος θα σκέφτηκε πως πρόκειται για καραμπινάτο κόλπο για clickbait, υποψιάζομαι, δε, πως σε αρκετούς θα σχηματίστηκε στο μυαλό τους ακόμη και η λέξη «ιερόσυλος»: πως είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο ως η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία μιας ομάδας στην οποία μεγαλούργησαν ιερά τέρατα του μπάσκετ, όπως ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Ρόι Τάρπλεϊ και ο Ζάρκο Πάσπαλι;Να διευκρινίσω πως αυτή η ατάκα δεν ανήκει σε εμένα.Μιλώντας προχθές με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολλά χρόνια στον χώρο του μπάσκετ και γνωρίζει τα θέματα του Άρη από έξω και ανακατωτά, η συζήτηση έφτασε, φυσικά, στη μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούνμπο.Και πάνω στην κουβέντα μου είπε ακριβώς αυτό: «Ο Θανάσης είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Αρη».Προφανώς και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά ο Θανάσης την επόμενη σεζόν.Με το ρόστερ που έχουν φτιάξει ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Σπανούλης, ο Θανάσης αναμένεται να έχει συγκεκριμένο ρόλο στο rotation.Μια μικρή γεύση πήραμε από την παρουσία του στο πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία: μπήκε στο παρκέ, πήρε σημαντικά ριμπάουντ, έδωσε ενέργεια, κέρδισε έξυπνα ένα επιθετικό φάουλ σε κρίσιμο σημείο του αγώνα και έκανε αυτά ακριβώς που περιμένει ένας προπονητής από έναν παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά.Η ουσία της ατάκας περί «μεγαλύτερης μεταγραφής» όμως δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της παρουσίας του στον Αρη - παρά το γεγονός πως ακόμη και αυτό το θεωρώ σημαντικό.Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο του παρόντος με το μέλλον του μπασκετικού Αρη.Το θεωρώ δεδομένο πως όταν ολοκληρώσει το συμβόλαιό του θα φορέσει το κοστούμι του και θα αναλάβει επιτελικό ρόλο στην ΚΑΕ.Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς εδώ και αρκετά χρόνια με τον Ρίτσαρντ Σιάο, οπότε αυτή η εξέλιξη μάλλον είναι προδιαγεγραμμένη.Οταν βρέθηκε πέρσι τον Απρίλιο στο «Nick Galis Hall» μαζί με τον αδερφό του Γιάννη, για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, είχε εκφράσει στους ανθρώπους της ΚΑΕ την απορία του για το πόσο μικρές είναι οι εγκαταστάσεις, τόσο οι γηπεδικές όσο και οι προπονητικές, για αυτά που θέλει να πετύχει ο Άρης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να εντατικοποιείται το πλάνο για την ανάπλαση του Παλέ, ένα πλάνο που αναμένεται να πάρει συγκεκριμένη μορφή μέσα στις επόμενες ημέρες.



Το σχέδιο του Aρη προβλέπει επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν και άλλα τμήματα του συλλόγου, τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά και την ουσιαστική αναβάθμιση της πρόσβασης στο γήπεδο.



Παράλληλα, ο Άρης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την EuroLeague, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να χειρίζεται προσωπικά το συγκεκριμένο ζήτημα.



Οι άνθρωποι της κορυφαίας διασυλλογικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχουν εκφράσει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης την επιθυμία τους να εντάξουν την ομάδα στο πρότζεκτ τους.



Το γεγονός πως ο Άρης δεν έχει καταθέσει υποψηφιότητα για το franchise της διοργάνωσης δεν λέει απολύτως τίποτα, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο deadline. Εξάλλου, υπάρχει και η προοπτική του EuroCup, χωρίς αυτή όμως να αποκλείει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.



Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο έρχεται να κουμπώσει πάνω σε αυτή τη μεγάλη εικόνα για το μέλλον του Άρη.



Και κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία.



Ο Θανάσης δεν αποκτήθηκε απλά για να παίξει μπάσκετ στον Αρη.



Η παρουσία του συνδέεται με ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει επίπεδο το κλαμπ τόσο αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι όσο και με τις γηπεδικές και τις προπονητικές εγκαταστάσεις.



Οπότε ο τίτλος του blog σίγουρα δεν αφορά clickbait.

03.09.2026, 20:45