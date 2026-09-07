Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ: «Υπάρχει καθαρό πέναλτι, γιατί δεν παρενέβη το VAR;»
Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ: «Υπάρχει καθαρό πέναλτι, γιατί δεν παρενέβη το VAR;»
Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία και στάθηκε στη φάση του πέναλτι που δεν καταλογίστηκε
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, μετά την ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στις δηλώσεις που έκανε δεν έκρυψε το παράπονό του για τη διαιτησία και τόνισε ότι ο ίδιος και οι παίκτες του θα παλέψουν να οδηγήσουν τον Δικέφαλο εκεί που αξίζει.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός: «Απόψε δεν μπορούσε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Μπορούμε να μιλήσουμε για το VAR, γιατί έγινε κάτι που δεν έχω συναντήσει ξανά στη ζωή μου.
Υπάρχει ένα καθαρό πέναλτι και το VAR δεν παρενέβη. Ο Εντιαγέ πήρε τη μπάλα και ο αντίπαλος τον βρήκε στο πόδι. Το VAR νωρίτερα παρενέβη κι ακύρωσε ένα κόρνερ υπέρ μας. Σ' αυτή τη φάση, όμως, δεν παρενέβη. Είναι απίστευτο.
Δεν είμαστε στην Ευρώπη εξαιτίας ενός πέναλτι που δεν ήταν και σήμερα ηττηθήκαμε και δεν δόθηκε υπέρ μας πέναλτι που ήταν.
Είμαι σε ένα μεγάλο κλαμπ, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν, όλη η Ευρώπη και θα παλέψουμε για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που αξίζει».
Νωρίτερα ο διευθυντής επικοινωνίας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης είχε προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για το πέναλτι που θεωρούν ότι δεν τους δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο, σε πτώση του Σερίφ Εντιαγέ στην πράσινη περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, βάζοντας στο στόχαστρο Λανουά και ΕΠΟ:
«Καθαρό πέναλτι!
Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουά και η ΕΠΟ μάς δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός: «Απόψε δεν μπορούσε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Μπορούμε να μιλήσουμε για το VAR, γιατί έγινε κάτι που δεν έχω συναντήσει ξανά στη ζωή μου.
Υπάρχει ένα καθαρό πέναλτι και το VAR δεν παρενέβη. Ο Εντιαγέ πήρε τη μπάλα και ο αντίπαλος τον βρήκε στο πόδι. Το VAR νωρίτερα παρενέβη κι ακύρωσε ένα κόρνερ υπέρ μας. Σ' αυτή τη φάση, όμως, δεν παρενέβη. Είναι απίστευτο.
Δεν είμαστε στην Ευρώπη εξαιτίας ενός πέναλτι που δεν ήταν και σήμερα ηττηθήκαμε και δεν δόθηκε υπέρ μας πέναλτι που ήταν.
Είμαι σε ένα μεγάλο κλαμπ, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν, όλη η Ευρώπη και θα παλέψουμε για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που αξίζει».
Νωρίτερα ο διευθυντής επικοινωνίας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης είχε προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για το πέναλτι που θεωρούν ότι δεν τους δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο, σε πτώση του Σερίφ Εντιαγέ στην πράσινη περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, βάζοντας στο στόχαστρο Λανουά και ΕΠΟ:
«Καθαρό πέναλτι!
Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουά και η ΕΠΟ μάς δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».
Πηγή:www.gazzetta.gr
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