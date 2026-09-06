Στις κάλπες η Σαξονία-Άνχαλτ: Από τα σφυροδρέπανα στον «νέο ακροδεξιό πατριωτισμό»

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Το παζλ των μετεκλογικών συνεργασιών

Η AfD του Ούλριχ Ζίγκμουντ μπαίνει στην εκλογική αναμέτρηση της Σαξονίας-Άνχαλτ με ποσοστά περίπου 41% έως 42%, διεκδικώντας να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που θα κυβερνήσει γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Χριστιανοδημοκράτες του Σβεν Σούλτσε ακολουθούν με ποσοστά από 20% έως το πολύ 23%. Η Αριστερά, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι ασφυκτιούν γύρω ή κάτω από το 10%, ενώ το μεγάλο αίνιγμα είναι αν θα καταφέρει να εισέλθει στην τοπική Βουλή η αριστερόστροφη και φιλορωσική Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ.Για την αυτοδυναμία η AfD χρειάζεται περίπου 45%, αλλά όλα παραμένουν ανοιχτά. Η έκβαση θα κριθεί και από το πόσα μικρότερα κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή. Η επόμενη μέρα θα είναι σύνθετη και τα σενάρια πολλά. Αν δεν καταφέρει να αγγίξει την αυτοδυναμία, θα είναι ωστόσο το πρώτο κόμμα. Έτσι, ακόμη και μια ιστορική νίκη της AfD δεν εγγυάται ότι θα βρεθεί στην εξουσία. Αυτό θα προκαλέσει ένα ντόμινο πολιτικών συνεπειών και πιθανών κυβερνητικών εκδοχών.Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια κυβέρνησης μειοψηφίας υπό το CDU, ενδεχόμενης ανοχής από την Αριστερά (Die Linke), καθώς και μεταβαλλόμενων κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών. Ρυθμιστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ, εφόσον εισέλθει στο κοινοβούλιο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η σημερινή κυβέρνηση θα μπορούσε να παραμείνει υπηρεσιακή για μεγάλο διάστημα, καθώς δεν υπάρχει συνταγματική προθεσμία για την εκλογή νέου πρωθυπουργού.Ό,τι κι αν συμβεί, ένα είναι σίγουρο: ότι σήμερα το βράδυ ο καγκελάριος Μερτς θα παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία από την καγκελαρία τα τεκταινόμενα στο Μαγδεμβούργο. Το φως του γραφείου του θα σβήσει αργά. Ό,τι συμβεί σήμερα στο Μαγδεμβούργο θα έχει αντανακλάσεις και στην καγκελαρία, στην πορεία της κυβέρνησης Μερτς και, εν γένει, στη Γερμανία των επόμενων ετών.