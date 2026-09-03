Μαύρα σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία

Για αρχή είχαμε τον πληθωρισμό του Αυγούστου που έκανε ξανά άλμα και έφθασε στο 3,7% κυρίως λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα ενέργειας όπως τοι πετρέλαιο το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φαινόμενο φυσικά δεν είναι ελληνικό και ανάλογη εξέλιξη είχαμε και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εισαγόμενος εν πολλοίς λοιπόν ο πληθωρισμός αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα για τους καταναλωτές είτε είναι αποτέλεσμα εσωτερικών αυξήσεων είτε λόγω διεθνών δυσμενών εξελίξεων.Το βασικότερο όμως είναι, το γεγονός πως όλοι οι διεθνείς αναλυτές συγκλίνουν πως το φαινόμενο δεν είναι παροδικό αλλά κτυπούν το καμπανάκι κινδύνου πως μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο κι ένα ακόμα δυσκολότερο χειμώνα με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου όπου οι προβλέψεις είναι μαύρες, και θα κινηθούν σε πολύ υψηλότερα ακόμα και από τα σημερινά επίπεδα και κατ’ επέκταση και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις τιμές του φυσικού αερίου.Ο βασικός λόγος γι’ αυτή τη νέα παγκόσμια αναστάτωση που απειλεί τόσο τις οικονομίες όσο και τους καταναλωτές, αναφέρεται η συνεχιζόμενη ρευστή και ανεξέλεγκτη κατάσταση στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τις συνεχείς εχθροπραξίες με πυραυλικά κτυπήματα ένθεν κακείθεν αλλά και τα κλεισμένα ουσιαστικά στενά του Ορμούζ που έχουν περιορίσει στο μέγιστο βαθμό τις ροές του πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές. Έτσι μετά από μια μικρή ανάπαυλα βλέπουμε και πάλι το αργό brend στα 95 δολάρια κι είναι θέμα ημερών να ξεπεραστούν και πάλι τα 100 δολάρια. Η δε τιμή του φυσικού αεριού διαμορφώνεται στα 72,60 ευρώ η MWh δηλαδή σε υψηλό τριετίας.Αν αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις μεταφερθούν σε επίπεδο νοικοκυριών καταλαβαίνουμε πως μας περιμένει άλλη μια δύσκολη περίοδος τόσο για τις τιμές αντλίας στα καύσιμα όσο και για τη θέρμανση από Οκτώβριο είτε με πετρέλαιο είτε με φυσικό αέριο και μια νέα απίσχναση των διαθέσιμων εισοδημάτων.Και τραγική ειρωνεία, ακόμα κι αυτή η φιλότιμη τελευταία προσπάθεια μείωσης των τιμών στο ράφι που ξεκίνησε μόλις προχθές με τη συμφωνία παραγωγών-λιανοπωλητών και κυβέρνησης να πέφτει στο κενό.Ουδείς μπορεί να υποστηρίξει πως στις δύσκολες εποχές που ζούμε με δυο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή σε εξέλιξη και άδηλο το τέλος τους αλλά και το εκρηκτικό κλίμα που διαμορφώνεται μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας πλέον με ένα εν εξελίξει υβριδικό πόλεμο, μπορεί η οικονομία να ακολουθεί μια ευθύγραμμη πορεία. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχει μαζευτεί πολύς ατμός στην παγκόσμια χύτρα και πολλά τα ανοικτά μέτωπα. Αυτός ο παγκόσμιος αναβρασμός που εν πολλοίς τροφοδοτείται από την αλλοπρόσαλλη πολιτική των Τραμπ και Πούτιν, πολύ φοβούμαι πως με κάποια αφορμή θα γίνει η έκρηξη και θα συμπαρασύρει την παγκόσμια οικονομία σε νέα κρίση. Δεν είναι δε καθόλου τυχαίο η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων ακόμα και των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη. Και οι αγορές συνήθως δεν κάνουν λάθη στις προβλέψεις και εκτιμήσεις για τους μελλοντικούς κινδύνους.Αλλά πέραν των άλλων, παρατηρούμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα και προκλητικές δηλώσεις από τον πάντα απρόβλεπτο Ερντογάν με αστείες μεν αφορμές αλλά δηλωτικές πως τα ήρεμα νερά είναι θέμα ολίγου χρόνου να φουρτουνιάσουν. Τόσο πολύ φαίνεται να ενοχλείται από την αμυντική θωράκιση της Ελλάδος με προηγμένα όπλα αλλά και την ασπίδα του Αχιλλέα.Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, το αντιπολιτευόμενο πολιτικό προσωπικό της χώρας ασχολείται όπως πάντα με επουσιώδη όπως η ηλεκτρονική φόρμα του ΕΟΠΠΥ και τα αναγραφόμενα φύλα σε αυτήν ή την Ακρίτα και την αντιπροεδρία στη Βουλή. Αυτά θεωρούν πως είναι τα μείζονα αυτή τη στιγμή κι αυτά είναι που τους ανησυχούν και τους φοβίζουν και όχι η παγκόσμια απειλή για την οικονομία και τις ζωές μας. Τουλάχιστον ελπίζω στην κυβέρνηση να έχουν καλύτερα αντανακλαστικά και να εργάζονται πάνω σε ένα σοβαρό πλάνο αντιμετώπισης και της νέας κρίσης που έρχεται και αφορά στις ζωές μας.