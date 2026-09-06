Τα σενάρια για την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, πώς προχωρούν οι έρευνες - Βαρύ κλίμα στην Πολεμική Αεροπορία
Τα σενάρια για την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, πώς προχωρούν οι έρευνες - Βαρύ κλίμα στην Πολεμική Αεροπορία
Το F-4E Phantom της 338 Μοίρας συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα – Νεκροί ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου
Με δύο απώλειες αξιόμαχων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας σημαδεύτηκε το φετινό Athens Flying Week 2026, καθώς η συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom που συμμετείχε σε ιδιωτική διοργάνωση στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώπιον εκατοντάδων θεατών, σκόρπισε θλίψη από άκρη σε άκρη της χώρας.
Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στο τραγικό δυστύχημα αναφέρθηκε από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του χθες από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών». Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως «η Πολιτεία και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους».
Η τραγική είδηση βρήκε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας να επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ο κ. Δένδιας βρισκόταν παράλληλα σε ανοιχτή γραμμή χθες με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένη Γρηγοριάδη και ενώ η είδηση του χαμού δύο ιπτάμενων της Πολεμικής Αεροπορίας είχε κάνει το γύρο του κόσμου. Από πλευράς του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε εντολή να διερευνηθεί πλήρως το δυστύχημα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται ήδη από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, την ώρα που το κλίμα μεταξύ των ιπτάμενων έχει βαρύνει ιδιαίτερα η τραγική απώλεια δύο συναδέλφων τους σε αεροπορική επίδειξη και όχι σε κάποια επιχείρηση ή αναχαίτιση.
Το γεγονός ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας αποτελεί, κατά ορισμένα στελέχη, μια ένδειξη της προσπάθειας των δύο άτυχων χειριστών να προφυλάξουν τους συμμετέχοντες, που μένει να επιβεβαιωθεί, την ώρα που οι εικόνες της πρόσκρουσης του Phantom ξύπνησαν μνήμες από το τραγικό δυστύχημα στην Ανδραβίδα το 2023, οπότε είχε συντριβεί και πάλι F-4E Phantom από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα.
Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στο τραγικό δυστύχημα αναφέρθηκε από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του χθες από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών». Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως «η Πολιτεία και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους».
Το χρονικόΝωρίτερα, ο χρόνος είχε σταματήσει για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στις 14:55 χθες, όταν αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών, όπως ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Η τραγική είδηση βρήκε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας να επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ο κ. Δένδιας βρισκόταν παράλληλα σε ανοιχτή γραμμή χθες με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένη Γρηγοριάδη και ενώ η είδηση του χαμού δύο ιπτάμενων της Πολεμικής Αεροπορίας είχε κάνει το γύρο του κόσμου. Από πλευράς του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε εντολή να διερευνηθεί πλήρως το δυστύχημα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται ήδη από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, την ώρα που το κλίμα μεταξύ των ιπτάμενων έχει βαρύνει ιδιαίτερα η τραγική απώλεια δύο συναδέλφων τους σε αεροπορική επίδειξη και όχι σε κάποια επιχείρηση ή αναχαίτιση.
Δύο πολύ έμπειρα στελέχηΣτελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που γνώριζαν τους δύο άτυχους χειριστές, κάνουν λόγο για πολύ έμπειρα στελέχη, αφού στην περίπτωση του Επισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια, ο τελευταίος διέθετε, κατά πληροφορίες, πάρα πολλές ώρες πτήσης και πατέρα αεροπόρο, ενώ δύο είναι προς στιγμήν τα σενάρια που συζητώνται στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας. Είτε, δηλαδή, σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στο μαχητικό αεροσκάφος από την πίεση που δέχτηκε από τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό συγκεκριμένης αποστολής και δυνατοτήτων, είτε κάποιο σμήνος πουλιών, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες. Πάντως, αν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξαρχής, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμούν πως οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με πιο έντονο τρόπο, προκειμένου να διασωθούν οι ίδιοι, αλλά και το αεροσκάφος.
Το γεγονός ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας αποτελεί, κατά ορισμένα στελέχη, μια ένδειξη της προσπάθειας των δύο άτυχων χειριστών να προφυλάξουν τους συμμετέχοντες, που μένει να επιβεβαιωθεί, την ώρα που οι εικόνες της πρόσκρουσης του Phantom ξύπνησαν μνήμες από το τραγικό δυστύχημα στην Ανδραβίδα το 2023, οπότε είχε συντριβεί και πάλι F-4E Phantom από την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα.
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