Προσωπικός Βοηθός: Μια νέα αρχή για χιλιάδες συνανθρώπους μας

«Ή μάλλον, ήμουν. Γιατί ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα μού στέρησε τη δυνατότητα να κινούμαι, και κυρίως, να χορεύω. Άλλαξαν όλα όσα θεωρούσα δεδομένα για εμένα και την οικογένειά μου, την προσωπική και επαγγελματική μου ζωή.Όμως, άρχισα πλέον να βλέπω αυτή τη νέα κατάσταση ως μια νέα αρχή. Και ξέρετε γιατί; Γιατί εκτός από την οικογένειά μου, ξέρω ότι με στηρίζει και η Πολιτεία. Όταν έμαθα για το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, απέκτησα πάλι τη χαμένη μου ελπίδα. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, θα μπορώ να επιστρέψω στη σχολή χορού, να ζω πιο ελεύθερα, να ονειρεύομαι ξανά.»Ιστορίες σαν της Γεωργίας υπάρχουν πολλές. Φανταστείτε να ξυπνάτε κάθε πρωί και η δυνατότητά σας να βγείτε από το σπίτι, να πάτε στη δουλειά ή για έναν καφέ να μην εξαρτάται από τις δικές σας επιθυμίες, αλλά από το αν μπορεί να σας βοηθήσει ένας συγγενής. Για χρόνια, αυτή ήταν η δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας με αναπηρία. Έχουμε όμως αλλάξει σελίδα. Ο Προσωπικός Βοηθός είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την ελευθερία, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια στην καθημερινότητα.Εμείς, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βλέποντας τις ανάγκες της κοινωνίας, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε πιλοτικά τον Προσωπικό Βοηθό με υπευθυνότητα και επιτυχία, και τώρα τον κάναμε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Από τις 26 Αυγούστου, και για τρεις ακόμη μήνες, η πλατφόρμα prosopikosvoithos.gov.gr είναι ανοιχτή για νέες αιτήσεις, για την εξατομικευμένη υποστήριξη των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη.Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία από 67% και άνω, ηλικίας 16 έως 67 ετών (και έως 75 ετών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις). Η διαδικασία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη μοριοδότηση που δίνει επιπλέον ώθηση σε όσους σπουδάζουν ή εργάζονται, όπως η Γεωργία. Παράλληλα, δείχνουμε έμπρακτη φροντίδα εκεί όπου η εύρεση Βοηθού είναι δυσκολότερη, προς τους κατοίκους μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, ώστε να μπορούν να επιλέξουν ακόμη και συγγενικό τους πρόσωπο, ενώ αυξάνουμε και τις αμοιβές των βοηθών.Με τον Προσωπικό Βοηθό, δημιουργούμε νέους όρους στις ζωές των ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μετατρέπουμε τα εμπόδια σε νέες ευκαιρίες. Μετατρέπουμε τα αδιέξοδα σε νέες αφετηρίες. Η κοινωνική συνοχή χτίζεται με ουσιαστικό έργο και θεσμικές τομές. Μόνο έτσι η Ελλάδα μπορεί να κάνει ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον όλων των πολιτών της. Μόνο έτσι η Γεωργία -και άλλοι χιλιάδες συμπολίτες μας όπως αυτή- μπορεί να ζει όπως η ίδια αποφασίζει.