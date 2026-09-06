Φρίκη στην Κυψέλη: 45 παιδιά «παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία Παίδων, τι αποκάλυψε η υπόθεση με το «κατεψυγμένο μωρό» και τα κακοποιημένα αδέρφια

Ακραία περιστατικά

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«Εισαγγελικά» παιδιά

Σαράντα πέντε παιδιά, ηλικίας από λίγων μηνών έως δεκαπεντάχρονοι έφηβοι, ζουν αυτή τη στιγμή στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας με εισαγγελική εντολή. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα δύο αγόρια που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η 15χρονη αδελφή τους νοσηλεύεται σε γυναικολογική κλινική αφού είναι έγκυος.Τα νοσοκομεία παίδων αποδεικνύονται ο ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στο ακατάλληλο οικογενειακό-συγγενικό περιβάλλον και τις δομές Πρόνοιας που αποδεικνύεται είτε ότι δεν επαρκούν, είτε ότι το προνοιακό σύστημα είναι τελικά δυσκίνητο και ανεπαρκές.Στην περίπτωση των τριών παιδιών της Κυψέλης, που έχουν τα σημάδια του τρόπου που επέλεξαν να ζουν ο 43χρονος Ελληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του οι οποίοι δηλώνουν γονείς τους, δεν ήταν η αδιαφορία όσων γνώριζαν που τα κράτησε στο άρρωστο και φρικώδες περιβάλλον τους. Οπως έχει συμβεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, τα παιδιά είχαν οδηγηθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο και αντί να πάνε από εκεί στην κατάλληλη δομή,Για τα «αόρατα παιδιά», όπως είναι τα τρία παιδιά της Κυψέλης,. Πριν να νοσήσουν με αφροδίσιο το μικρότερο αγόρι και η αδελφή του, πριν να εθιστεί στα ναρκωτικά και να μείνει έγκυος η κοπελίτσα, πριν να συνηθίσουν να ζουν με το νεκρό μωρό στην κατάψυξη και τα τρία παιδιά, πριν να ξεψυχήσει λίγο μετά τον ερχομό του στη ζωή το βρέφος.Οι άνθρωποι των παιδιατρικών νοσοκομείων είναι εκείνοι που υποδέχονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Κακοποιημένα με κάθε τρόπο, υποσιτισμένα, αφρόντιστα, παιδιά που το οικογενειακό τους περιβάλλον έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να είναι παραβατικά ακόμη και στα πρώιμα εφηβικά τους χρόνια.Οπως λένε στελέχη των δύο νοσοκομείων, τα παιδιά που απομακρύνονται από το άμεσο περιβάλλον τους οδηγούνται στα παιδιατρικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Μόνο αν το κρίνει ο εισαγγελέας διατάσσεται παράλληλα και φύλαξη από την Αστυνομία, πράγμα που σημαίνει ότι μένουν στη φροντίδα του προσωπικού των νοσοκομείων. Οι ανάγκες τους όμως είναι διαφορετικές ανάλογα με την ηλικία και το τι «κουβαλάει» κάθε παιδί ή έφηβος όταν περνάει την πόρτα του «Αγία Σοφία» ή του «Αγλαΐα Κυριακού».«Στις αρχές του καλοκαιριού φιλοξενήσαμε με εισαγγελική εντολή», λέει εργαζόμενος. Επρόκειτο για ένα ψηλό, γεροδεμένο παιδί - «μου έριχνε ένα κεφάλι», συνεχίζει ο ίδιος εργαζόμενος. «Ποιος να τον κάνει καλά; Και τι μπορεί να κάνει ένας νοσηλευτής, μια νοσηλεύτρια παιδιατρικού νοσοκομείου όταν ένας τέτοιος έφηβος σε κρίση οργής αρχίζει και προκαλεί ζημιές στο νοσοκομείο, κλέψει ή χτυπήσει όποιον επιχειρήσει να τον σταματήσει;» αναρωτιέται. Το συγκεκριμένο παιδί, πριν πάρει τον δρόμο για άλλο ίδρυμα, έμεινε στο νοσοκομείο ενάμιση μήνα.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τα παιδιά που απομακρύνονται με εισαγγελική παραγγελία από το περιβάλλον τους πηγαίνουν στα νοσοκομεία για παιδιατρική και παιδοψυχιατρική αξιολόγηση. «Αυτή η διαδικασία απαιτεί από λίγες ώρες έως τρεις ημέρες. Πόσο μένουν; Κάποια για μήνες ολόκληρους, ακόμη και χρόνια», λένε νοσοκομειακές πηγές: Υπάρχει παιδί, σχεδόν 9 ετών πια, που έχει ανάγκη νοσηλευτικής και όχι ιατρικής φροντίδας και παραμένει στο νοσοκομείο. Πηγαίνει σχολείο, έχει με την άδεια του εισαγγελέα κάποια κοινωνική ζωή, αλλά παραμένει στο νοσοκομείο.Οι δομές ανηλίκων δεν επαρκούν, και- εκτός κι αν αποφασίσουν απλώς να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν, όπως συνέβη στην περίπτωση των τριών παιδιών της Κυψέλης. «Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν υγιή παιδιά που χρειάζονται άλλου είδους φροντίδα και υποστήριξη το καθένα. Το να τα παρκάρει το κράτος εδώ είναι σε βάρος των παιδιών, αλλά και των νοσοκομείων», σημειώνουν.Το ζήτημα των «εισαγγελικών» παιδιών, ωστόσο, δεν είναι απλό να λυθεί. Ακόμη και όταν το νοσοκομείο ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι το παιδί είναι υγιές, πρέπει να ακολουθήσει έρευνα για το πού θα φιλοξενηθεί.«Θα πρέπει πρώτα να ερευνηθεί αν οι συνθήκες που επέβαλαν την απομάκρυνση βελτιώθηκαν ή αν το συγγενικό πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει είναι πράγματι ικανό. Ολα αυτά απαιτούν χρόνο», λέει στο «ΘΕΜΑ» υγειονομικός με τεράστια εμπειρία στο ζήτημα.