Αγωνία στον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, έφυγε με πατερίτσες από το ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο

Ο διεθνής μπακ τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα





Η άτυχη στιγμή για τον Δημήτρη Γιαννούλη ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.







Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον αριστερό αστράγαλο, με τον Γιαννούλη να μην μπορεί να σηκωθεί και να αποχωρεί τελικά από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.





Έφυγε με πατερίτσες από το ΟΑΚΑ Η εικόνα μετά το τέλος του αγώνα ενίσχυσε την ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιαννούλης βγήκε από τα αποδυτήρια και αποχώρησε από το ΟΑΚΑ με τη βοήθεια πατερίτσων.



Ο ποδοσφαιριστής συνέχιζε να αισθάνεται έντονο πόνο στον αστράγαλο και πλέον αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πιθανότατα αύριο, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.



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Οι πρώτες εκτιμήσεις Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα.



Εφόσον οι εξετάσεις επιβεβαιώσουν την αρχική αυτή διάγνωση, ο χρόνος αποθεραπείας του διεθνούς μπακ υπολογίζεται μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων.



Έντονη ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη , ο οποίος τραυματίστηκε στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και δάκρυα στα μάτια. Ο διεθνής μπακ έφυγε στη συνέχεια από τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ χρησιμοποιώντας πατερίτσες, καθώς πονούσε έντονα στον αριστερό αστράγαλο.Η άτυχη στιγμή για τον Δημήτρη Γιαννούλη ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.Μετά από φάουλ που έκανε, ο διεθνής ακραίος αμυντικός στραβοπάτησε σε μια εντελώς «ανύποπτη» φάση και σωριάστηκε στο χορτάρι, δείχνοντας αμέσως ότι πονούσε έντονα.Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον αριστερό αστράγαλο, με τον Γιαννούλη να μην μπορεί να σηκωθεί και να αποχωρεί τελικά από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.Η εικόνα μετά το τέλος του αγώνα ενίσχυσε την ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιαννούλης βγήκε από τα αποδυτήρια και αποχώρησε από το ΟΑΚΑ με τη βοήθεια πατερίτσων.Ο ποδοσφαιριστής συνέχιζε να αισθάνεται έντονο πόνο στον αστράγαλο και πλέον αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πιθανότατα αύριο, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα.Εφόσον οι εξετάσεις επιβεβαιώσουν την αρχική αυτή διάγνωση, ο χρόνος αποθεραπείας του διεθνούς μπακ υπολογίζεται μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων.

Στον ΠΑΟΚ, πάντως, περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να υπάρχει ασφαλής εικόνα για τη σοβαρότητα του τραυματισμού και το ακριβές διάστημα της απουσίας του.