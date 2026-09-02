Ολυμπιακός: Ο «Μούζα» δεν έγινε Μαντί

Στις μεγάλες μεταγραφές συνηθίζουμε να κοιτάμε πρώτα το ποσό. Πόσο αγοράστηκε ένας ποδοσφαιριστής, πόσο πουλήθηκε και ποια υπεραξία δημιούργησε. Στην περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, όμως, υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό με τα χρήματα που μπήκαν στο ταμείο του Ολυμπιακού! Tο timing.Το δύσκολο για ένα κλαμπ δεν είναι μόνο να εντοπίσει ή να δημιουργήσει έναν καλό ποδοσφαιριστή. Είναι να καταλάβει πότε αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει φτάσει στο σημείο όπου η αγωνιστική του αξία, η ηλικία του, η προοπτική του και η αγορά συναντώνται στην ιδανική στιγμή. Αν πουλήσεις πολύ νωρίς, μπορεί να χάσεις ένα μεγάλο μέρος της υπεραξίας. Αν περιμένεις υπερβολικά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η αγορά να αλλάξει γνώμη. Ο Ολυμπιακός το έχει ζήσει αυτό.Ο Μαντί Καμαρά υπήρξε μία από τις καλύτερες αγορές των «ερυθρόλευκων» τα προηγούμενα χρόνια. Αποκτήθηκε με μικρό κόστος, εξελίχθηκε, έγινε βασικός, έπαιξε στην Ευρώπη και κάποια στιγμή η χρηματιστηριακή και αγωνιστική του αξία εκτοξεύθηκε. Τον Δεκέμβριο του 2021 έφτασε τα 15 εκ. ευρώ! Υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του έναν μέσο στο prime του, με ευρωπαϊκές παραστάσεις και σημαντικό ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.Η απόφαση ασφαλώς είχε αγωνιστική λογική. Όταν έχεις έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή, το πρώτο ένστικτο είναι να τον κρατήσεις. Το ποδόσφαιρο, όμως, έχει έναν σκληρό κανόνα. Η μέγιστη αξία ενός παίκτη δεν περιμένει για πάντα. Η σχέση του Καμαρά με τον Ολυμπιακό ακολούθησε διαφορετική πορεία και τελικά ο σύλλογος δεν κεφαλαιοποίησε οικονομικά την καλύτερη περίοδο της χρηματιστηριακής του αξίας στον βαθμό που θα μπορούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μεγάλη πρόταση πρέπει να γίνεται δεκτή. Ένα κλαμπ που θέλει να λειτουργεί στο ευρωπαϊκό μοντέλο πρέπει να ξέρει όχι μόνο πώς αγοράζει και πώς εξελίσσει, αλλά και πότε πουλάει.Ο Μουζακίτης αποτελεί μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και φυσικά δεν χρειάζεται να συγκριθούν οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνιστικά. Η σύγκριση αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση του asset. Ο «Μούζα» βρίσκεται στον Ολυμπιακό από εννέα ετών. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο πριν καν κλείσει τα 15, έγινε ο νεότερος επαγγελματίας στην ιστορία του συλλόγου, πέρασε διαδοχικά από Κ17, Κ19, Ολυμπιακό Β' και πρώτη ομάδα. Κατέκτησε το Youth League, έγινε διεθνής και όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του άνοιξε την πόρτα της πρώτης ομάδας δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να αποδείξει ότι μπορούσε να σταθεί εκεί.Ο Ολυμπιακός έκανε ουσιαστικά όλο τον κύκλο σωστά. Τον εντόπισε, τον εκπαίδευσε, τον προστάτευσε, του έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο πολύ νωρίς, του δημιούργησε αγωνιστική διαδρομή, τον εμπιστεύτηκε στην πρώτη ομάδα και τελικά τον πούλησε όταν η αγορά ήταν έτοιμη να πληρώσει πολύ ακριβά την προοπτική του. Δεν χρειάστηκε να περιμένει μέχρι ο Μουζακίτης να γίνει 23 ή 24 ετών για να αποδείξει ακόμη περισσότερο την αξία του. Η Premier League δεν αγόρασε μόνο τον σημερινό Μουζακίτη. Αγόρασε και αυτόν που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. Αυτή η προοπτική πληρώνεται ακριβά.Εδώ η κουβέντα ξεφεύγει από τον Μουζακίτη. Τσιμίκας, Κωστούλας, Τζολάκης και πλέον «Μούζα». Τέσσερις ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την Ακαδημία του Ολυμπιακού βρίσκονται στην Premier League. Αυτό δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως σύμπτωση. Η κατάκτηση του Youth League έδωσε στον Ολυμπιακό διεθνές κύρος σε επίπεδο ανάπτυξης, όμως η πραγματική επιτυχία βρίσκεται σε ό,τι ακολούθησε. Το προϊόν της Ακαδημίας πέρασε στην πρώτη ομάδα και από εκεί στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Όταν ένα αγγλικό κλαμπ βλέπει ότι από το ίδιο περιβάλλον έχουν ήδη βγει παίκτες που μπορούν να φτάσουν στην Premier League, ο επόμενος αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Η προέλευση αποκτά αξιοπιστία. Το «Olympiacos Academy» αρχίζει από μόνο του να λειτουργεί ως ένα μικρό πιστοποιητικό ποιότητας.Ταυτόχρονα στέλνει ένα εξαιρετικά δυνατό μήνυμα στα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στον Ρέντη και στις οικογένειές τους. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φύγεις από την Ελλάδα στα 15 ή στα 16 για να κυνηγήσεις το κορυφαίο επίπεδο. Υπάρχει διαδρομή και από εδώ. Ο Μουζακίτης μπήκε στο Ρέντη εννέα ετών. Έφτασε στην πρώτη ομάδα, κατέκτησε την Ευρώπη με την Κ19 και τελικά άνοιξε την πόρτα της Premier League. Για τον ίδιο είναι η πραγματοποίηση ενός τεράστιου προσωπικού ονείρου. Για τον Ολυμπιακό είναι μια απόδειξη ωρίμανσης ως οργανισμού.