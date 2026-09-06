Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά ο Αντώνης Τσαπατάκης, δείτε φωτογραφίες
Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά ο Αντώνης Τσαπατάκης, δείτε φωτογραφίες
Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του Διαμαντία Λόμι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Κρήτη
Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι, οι οποίοι επισφράγισαν την αγάπη τους με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά.
Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, παρουσία συγγενών και στενών φίλων που βρέθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη σημαντική ημέρα.
Το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και οι εικόνες από την τελετή έχουν ιδιαίτερη αξία για όσους τους παρακολουθούν.
Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, ο Παραολυμπιονίκης είχε επιλέξει να προστατεύσει ακόμη περισσότερο την ιδιωτική του ζωή, καθώς το όνομα της συντρόφου του δεν είχε γίνει γνωστό στα πρώτα δημοσιεύματα που ακολούθησαν τον γάμο τους.
Το 2025 η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της κόρης τους. Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι έγιναν γονείς ενός κοριτσιού, ανοίγοντας ένα νέο, γεμάτο συναισθήματα κεφάλαιο στη ζωή τους.
Ο ίδιος είχε μιλήσει με συγκίνηση για την πατρότητα, αναφέροντας πως είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με μία μόνο λέξη όλα όσα ένιωσε με τον ερχομό της κόρης του.
Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι γιόρτασε τον θρησκευτικό του γάμο, έχοντας πλέον δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχοντας δίπλα του τους ανθρώπους που αγαπά.
Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, παρουσία συγγενών και στενών φίλων που βρέθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη σημαντική ημέρα.
Το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και οι εικόνες από την τελετή έχουν ιδιαίτερη αξία για όσους τους παρακολουθούν.
Ο πολιτικός γάμος και ο ερχομός της κόρης τουςΟ θρησκευτικός γάμος αποτελεί το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο στην οικογενειακή ιστορία του Αντώνη Τσαπατάκη και της Διαμαντίας Λόμι. Οι δυο τους είχαν ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, σε μια λιτή τελετή με την παρουσία λίγων συγγενών και φίλων.
Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, ο Παραολυμπιονίκης είχε επιλέξει να προστατεύσει ακόμη περισσότερο την ιδιωτική του ζωή, καθώς το όνομα της συντρόφου του δεν είχε γίνει γνωστό στα πρώτα δημοσιεύματα που ακολούθησαν τον γάμο τους.
Το 2025 η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της κόρης τους. Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι έγιναν γονείς ενός κοριτσιού, ανοίγοντας ένα νέο, γεμάτο συναισθήματα κεφάλαιο στη ζωή τους.
Ο ίδιος είχε μιλήσει με συγκίνηση για την πατρότητα, αναφέροντας πως είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με μία μόνο λέξη όλα όσα ένιωσε με τον ερχομό της κόρης του.
Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι γιόρτασε τον θρησκευτικό του γάμο, έχοντας πλέον δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και έχοντας δίπλα του τους ανθρώπους που αγαπά.
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