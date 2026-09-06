Χωρίς οικονομικά κριτήρια η ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους

Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο του 2028 - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση από τις τριετίες





Η παροχή όπως εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός αυξήθηκε κατά 100 ευρώ (από 300 στα 400) και πλησιάζει το ποσό της εθνικής σύνταξης ύψους σήμερα 446 ευρώ.







Παράλληλα στο τέλος Δεκεμβρίου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2.5 εκατ. συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026, με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό.



Σύμφωνα με τα παραδείγματα που ανέφερε ο πρωθυπουργός, ένας συνταξιούχος των 823 ευρώ θα πάρει ετήσια αύξηση 208 ευρώ (δηλαδή υπολογίζει ότι η αύξηση θα ανέρχεται σε 2.4%) και το ετήσιο όφελος αν υπολογιστεί και το επίδομα των 400 ευρώ θα φτάσει τα 608 ευρώ. Αντίστοιχα το ετήσιο όφελος για τον συνταξιούχο των 1086 ευρώ θα είναι 684 ευρώ και για τον συνταξιούχο των 1.716 ευρώ, 849 ευρώ.







- Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.



- Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.



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Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλα τα κλιμάκια θα λάβουν από την 1η Απριλίου του 2027 ,αύξηση 30 ευρώ ακολουθώντας τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν στον ιδιωτικό τομέα.



Κατώτατος Μισθός - Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον



- Πάντως σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε ο πρωθυπουργός η αύξηση την 1η Απριλίου θα κυμανθεί γύρω στα 30 ευρώ και από 920, ο μισθός θα φθάσει τα 950 ευρώ.



Μια εθνική σύνταξη επιπλέον θα λάβουν οι συνταξιούχοι με την ενίσχυση των 400 ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός η οποία θα δίνεται σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2026. Οι ωφελημένοι διευρύνονται σε 2.2 εκατομμύρια από 1.87 καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα έτη και η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών.Η παροχή όπως εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός αυξήθηκε κατά 100 ευρώ (από 300 στα 400) και πλησιάζει το ποσό της εθνικής σύνταξης ύψους σήμερα 446 ευρώ.Το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες εντάσσοντας έτσι στον κύκλο των παροχών ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το επίδομα θα δικαιούνται στο εξής και οι χήρες/οι από τα 60 τους χρόνια (και όχι από τα 65), εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι η μοναδική πηγή εσόδων τους.Παράλληλα στο τέλος Δεκεμβρίου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2.5 εκατ. συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026, με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό.Σύμφωνα με τα παραδείγματα που ανέφερε ο πρωθυπουργός, ένας συνταξιούχος των 823 ευρώ θα πάρει ετήσια αύξηση 208 ευρώ (δηλαδή υπολογίζει ότι η αύξηση θα ανέρχεται σε 2.4%) και το ετήσιο όφελος αν υπολογιστεί και το επίδομα των 400 ευρώ θα φτάσει τα 608 ευρώ. Αντίστοιχα το ετήσιο όφελος για τον συνταξιούχο των 1086 ευρώ θα είναι 684 ευρώ και για τον συνταξιούχο των 1.716 ευρώ, 849 ευρώ.Δημόσιοι υπάλληλοι: Από το Δεκέμβριο του 2027, δηλαδή σε 15 μήνες, περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν κάθε Χριστούγεννα επίδομα 500 ευρώ μικτά, μια παροχή που έχει εν μέρει τη μορφή 13ου μισθού. Θυμίζουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα καταργήθηκαν 15 χρόνια πριν στα χρόνια των μνημονίων. Το επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη και στον υπολογισμό της σύνταξης, αυξάνοντας το ποσό που θα λάβει ο δημόσιος υπάλληλος μετά την έξοδο από την εργασία του. Ο πρωθυπουργός ανέφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων:- Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.- Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.Σημειώνουμε ότι το κόστος για να επανέλθουν πλήρεις ο 13ος και ο 14ος μισθός στο Δημόσιο, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 2,3 δισ. ευρώ, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Μόνο ο 13ος μισθός «κοστίζει» περίπου 1,1 δισ. ευρώ.Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλα τα κλιμάκια θα λάβουν από την 1η Απριλίου του 2027 ,αύξηση 30 ευρώ ακολουθώντας τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν στον ιδιωτικό τομέα.- Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν διπλή αύξηση με ορίζοντα το 2028. Δηλαδή τον Απρίλιο του 2027, ο κατώτατος μισθός όπως είπε ο πρωθυπουργός θα ξεπεράσει το στόχο της κυβέρνησης (που ήταν 950 ευρώ) ενώ τον Ιανουάριο του 2028 ο μισθός θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Αντίστοιχη οριζόντια αύξηση θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ η αύξηση θα συμπαρασύρει τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα.- Πάντως σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε ο πρωθυπουργός η αύξηση την 1η Απριλίου θα κυμανθεί γύρω στα 30 ευρώ και από 920, ο μισθός θα φθάσει τα 950 ευρώ.

- Ετσι, ένας αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό και μία τριετία προϋπηρεσία, θα λαμβάνει μισθό 1045 ευρώ.



Παραδείγματα:

- Νέος με βασικό μισθό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

- Υπάλληλος με τρεις τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.



Τριετίες: Σημειώνουμε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, θα δουν για πρώτη φορά στην τσέπη τους και την προσαύξηση από τις τριετίες οι οποίες «ξεπάγωσαν» από την 1/1/2024.



Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια (από το 2024) την 1/1/2027 θα «κτίσουν» την πρώτη τους τριετία και θα δικαιούνται προσαύξηση 10% επί του μισθού τους. Για παράδειγμα, εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία και αμοιβή με τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ θα δικαιούται προσαύξηση 10% και νέο μισθό 1012 ευρώ ο οποίος εντός του 2027 μετά την ετήσια αύξηση θα ανέλθει τουλάχιστον στα 1045 ευρώ.



Θυμίζουμε ότι για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες, δηλαδή συνολικά συν 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.



Παράλληλα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027, θα αυξήσει το καθαρό εισόδημα των μισθωτών ενώ θα μειώσει την επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Επιπλέον η μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών και μέσω αυτών θα αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων που θα έχει ο ΕΦΚΑ από τη μείωση των εισφορών ( περίπου 220 εκατ. ετησίως).