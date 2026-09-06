Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη: «Η Αγορά Μοδιάνο είναι σύμβολο αναγέννησης»
Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη: «Η Αγορά Μοδιάνο είναι σύμβολο αναγέννησης»
Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο για έναν διαχρονικό χώρο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
Την Αγορά Μοδιάνο, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε η Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας μέσα από ανάρτησή της την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του χώρου.
Όπως σημείωσε, η Αγορά Μοδιάνο αποτελεί ένα σύμβολο αναγέννησης, καθώς συνδυάζει την ιστορική της κληρονομιά με τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης. Το εμβληματικό κτίριο, που σχεδιάστηκε το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, διατηρεί τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς, με τη γυάλινη στέγη και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο για έναν διαχρονικό χώρο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπου η μνήμη, η παράδοση και η καθημερινή ζωή της πόλης συναντούν το σήμερα.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Η Αγορά Μοδιάνο είναι ένα σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής.
Σχεδιασμένη το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, η αγορά γεννήθηκε μέσα από μια αυθεντική συνομιλία υλικών — πέτρα, ξύλο, ατσάλι και πλινθοδομή. Σήμερα, η εμβληματική γυάλινη στέγη λούζει ξανά τους διαδρόμους με φυσικό φως, τιμώντας την πολυπολιτισμική της κληρονομιά και φιλοξενώντας την ζωντανή κουλτούρα της πόλης.
Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυθεντικές υλικότητες, μνήμη και καθημερινές τελετουργίες, υφασμένα στο σήμερα.
Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ergon Foods (των Θωμά και Γιώργου Δούζη) για την επαναφορά αυτού του εμβληματικού τοποσήμου.
Όπως σημείωσε, η Αγορά Μοδιάνο αποτελεί ένα σύμβολο αναγέννησης, καθώς συνδυάζει την ιστορική της κληρονομιά με τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης. Το εμβληματικό κτίριο, που σχεδιάστηκε το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, διατηρεί τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς, με τη γυάλινη στέγη και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα.
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Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο για έναν διαχρονικό χώρο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπου η μνήμη, η παράδοση και η καθημερινή ζωή της πόλης συναντούν το σήμερα.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Η Αγορά Μοδιάνο είναι ένα σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής.
Σχεδιασμένη το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, η αγορά γεννήθηκε μέσα από μια αυθεντική συνομιλία υλικών — πέτρα, ξύλο, ατσάλι και πλινθοδομή. Σήμερα, η εμβληματική γυάλινη στέγη λούζει ξανά τους διαδρόμους με φυσικό φως, τιμώντας την πολυπολιτισμική της κληρονομιά και φιλοξενώντας την ζωντανή κουλτούρα της πόλης.
Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυθεντικές υλικότητες, μνήμη και καθημερινές τελετουργίες, υφασμένα στο σήμερα.
Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ergon Foods (των Θωμά και Γιώργου Δούζη) για την επαναφορά αυτού του εμβληματικού τοποσήμου.
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