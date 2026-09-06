Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη: «Η Αγορά Μοδιάνο είναι σύμβολο αναγέννησης»

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Τηνένα από τα πιο εμβληματικά σημεία τηςεπισκέφθηκε ηαναδεικνύοντας μέσα από ανάρτησή της την ιστορική καιτου χώρου.Όπως σημείωσε, η Αγορά Μοδιάνο αποτελεί ένα σύμβολο αναγέννησης, καθώς συνδυάζει την ιστορική της κληρονομιά με τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης. Το εμβληματικό κτίριο, που σχεδιάστηκε τοαπό τον αρχιτέκτοναδιατηρεί τα χαρακτηριστικά που, με τη γυάλινη στέγη και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα.Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο για έναν διαχρονικό χώρο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπου η μνήμη, η παράδοση και η καθημερινή ζωή της πόλης συναντούν το σήμερα.Η Αγορά Μοδιάνο είναι ένα σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής.Σχεδιασμένη το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, η αγορά γεννήθηκε μέσα από μια αυθεντική συνομιλία υλικών — πέτρα, ξύλο, ατσάλι και πλινθοδομή. Σήμερα, η εμβληματική γυάλινη στέγη λούζει ξανά τους διαδρόμους με φυσικό φως, τιμώντας την πολυπολιτισμική της κληρονομιά και φιλοξενώντας την ζωντανή κουλτούρα της πόλης.Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυθεντικές υλικότητες, μνήμη και καθημερινές τελετουργίες, υφασμένα στο σήμερα.Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ergon Foods (των Θωμά και Γιώργου Δούζη) για την επαναφορά αυτού του εμβληματικού τοποσήμου.