Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας» για το Phantom στην Τανάγρα, λένε στρατιωτικές πηγές
Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας» για το Phantom στην Τανάγρα, λένε στρατιωτικές πηγές
Σύμφωνα με την εταιρεία, είχαν εκτελεστεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο
Η διεθνής αεροπορική επίδειξη Athens FlyingWeek, με διοργανώτρια αρχή την ομώνυμη εταιρεία, διεξάγεται από το 2012, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Athens Flying Week δεκαετούς διάρκειας, όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, με αφορμή το χθεσινό τραγικό δυστύχημα, στην Τανάγρα.
Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική, τα Airshow διοργανώνονται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία προσκλήθηκε φέτος να συμμετάσχει σε 30 διεθνείς αεροπορικές επιδείξεις, η διοργάνωση των οποίων στην πλειονότητά τους (18 αεροπορικές επιδείξεις) επιτελείται από ιδιωτικές εταιρείες, όπως τονίζεται.
Αναφορικά με το F-4E Phantom, είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.
Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας», υπογραμμίζουν στο πλαίσιο αυτό οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική, τα Airshow διοργανώνονται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία προσκλήθηκε φέτος να συμμετάσχει σε 30 διεθνείς αεροπορικές επιδείξεις, η διοργάνωση των οποίων στην πλειονότητά τους (18 αεροπορικές επιδείξεις) επιτελείται από ιδιωτικές εταιρείες, όπως τονίζεται.
Αναφορικά με το F-4E Phantom, είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.
Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας», υπογραμμίζουν στο πλαίσιο αυτό οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
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