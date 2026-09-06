Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας» για το Phantom στην Τανάγρα, λένε στρατιωτικές πηγές
ΕΛΛΑΔΑ
Athens Flying Week 2026 Ελληνική Πολεμική Αεροπορία F-4E Phantom

Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας» για το Phantom στην Τανάγρα, λένε στρατιωτικές πηγές

Σύμφωνα με την εταιρεία, είχαν εκτελεστεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο

Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας» για το Phantom στην Τανάγρα, λένε στρατιωτικές πηγές
Γεωργία Σαδανά
103 ΣΧΟΛΙΑ
Η διεθνής αεροπορική επίδειξη Athens FlyingWeek, με διοργανώτρια αρχή την ομώνυμη εταιρεία, διεξάγεται από το 2012, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Athens Flying Week δεκαετούς διάρκειας, όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, με αφορμή το χθεσινό τραγικό δυστύχημα, στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική, τα Airshow διοργανώνονται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία προσκλήθηκε φέτος να συμμετάσχει σε 30 διεθνείς αεροπορικές επιδείξεις, η διοργάνωση των οποίων στην πλειονότητά τους (18 αεροπορικές επιδείξεις) επιτελείται από ιδιωτικές εταιρείες, όπως τονίζεται.

Αναφορικά με το F-4E Phantom, είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.

Δεν τίθεται θέμα «παλαιότητας», υπογραμμίζουν στο πλαίσιο αυτό οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Γεωργία Σαδανά
103 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης