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Θρίλερ στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι: Αεροσκάφος cargo της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με οχήματα, αναφορές για τραυματίες
Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300 Cargo, είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο - Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου είναι προς το παρόν κλειστοί
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο αεροσκάφος να έχει καταλήξει δίπλα σε δρόμο, εκτός της περιοχής του διαδρόμου προσγείωσης και να έχει ξεσπάσει φωτιά. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για θύματα.
«Οι μονάδες έφτασαν και βρήκαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής σε ανακοίνωσή της. «Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες».
NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Heavy black smoke visible from across the city.
The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προς το CNN, η πτήση «βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι περίπου στις 14:00 τοπική ώρα».
🔴 La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.— air plus news (@airplusnews) September 6, 2026
Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l
Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300 Cargo, είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.
Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου είναι προς το παρόν κλειστοί.
BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026
The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE
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