Τα δώρα έκαναν την βραδιά μαγική για την ΑΕΚ…

Και τελικά από το να νικούσε η ΑΕΚ στο Περιστέρι και να γίνονταν και τα αναμενόμενα χθες ήταν καλύτερο έτσι όπως έγινε. Οχι μόνο γιατί είναι ένας πόντος παραπάνω η διαφορά από τον ΠΑΟΚ αλλά κυρίως λόγω της εσωστρέφειας που θα υπάρχει μόνο για τους άλλους σε αυτό το διάστημα της διακοπής.Η ΑΕΚ καθάρισε το παιχνίδι χθες με τον τρόπο που έπρεπε. Υπήρχε μεγάλο “πρέπει” μετά την απώλεια δύο βαθμών στο Περιστέρι και την ανώδυνη όμως σίγουρα ενοχλητική ήττα από την Τσέλιε μέσα στη Φιλαδέλφεια κι βέβαια επειδή κανείς δεν περίμενε γκέλες των άλλων στα συγκεκριμένα ματς κάθε απώλεια θα έκανε ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα στα πλέι οφ. Αυτή η ήττα από την Τσελιε ίσως έπαιξε ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μπήκε η ΑΕΚ στο χθεσινό ματς. Μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό αλλά και με την Λάρισα, χθες ήταν το τρίτο ματς που η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς. Σημαντικό πάντα στα must win παιχνιδια απέναντι σε απενεχοποιημένους αντιπάλους που μπορούν να περάσουν όλο το παιχνιδι, αν θελήσουν, μέσα και γύρω από την περιοχή τους. Δεν είναι τυχαίο πως και τις τρεις φορές η ΑΕΚ νίκησε και επειδή έγινε σε τρία σερί εντός έδρας ματς λέει πολλά για την πολύ σωστή νοοτροπία με την οποία μπήκε η ομάδα του Νίκολιτς στα παιχνίδια. Πολύ σημαντικό για ομάδα που κάποιοι της είχαν φορτώσει το… κλισέ πως χάνει ημίχρονα.Χθες το… follow up του γρηγορου 1-0 ήταν το καλύτερο από ολα. Δύο ακόμη γκολ μέχρι το 26 και τέλος. Το 3-0 δεν γύριζε με τίποτα και αυτή την φορά η διαχείριση και με λίγη χαλάρωση ήταν μάλλον φυσιολογική. Η ΑΕΚ δεν κυνήγησε με τρέλα το τέταρτο γκολ, παρότι θα μπορούσε να το πετύχει, αλλά δεν δέχτηκε κιόλας παρότι έγιναν κάποιες επικίνδυνες φάσεις από την ομάδα του Λέτο. Είχε πάρει αυτό που ήθελε από πολύ νωρίς με πολύ ωραίο στιλ. Τελείωσε την κανονική περίοδο με μόνο δύο ήττες και έχοντας να χάσει από τον Οκτώβριο. Και όταν το δικό της παιχνίδι είχε τελειώσει ήρθαν τα… δώρα. Πανηγυρίστηκαν με τρέλα γιατί ήταν απρόσμενα. Ελάχιστες ήταν οι πιθανότητες να γκελάρει έστω ένας, ο ΠΑΟΚ είχε βάλει κι αυτός νωρίς γκολ στον Βόλο κι όμως τελικά έγινε το απόλυτο. Γκέλαραν και οι δύο. Ήταν ένα τεράστια ψυχολογικό μπουστ για την ΑΕΚ αυτό που έγινε λίγο μετά το τέλος του δικού της αγώνα με το γκολ του Βόλου και την αναγγελία της λήξης στο Καραϊσκάκη. Ο κόσμος έστησε πάρτι, τα χαμόγελα προπονητή, παικτών και Ηλιόπουλου δεν κρύβονταν. Ήταν ότι το καλύτερο πριν την τελευταία διακοπή και τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. Όμως τίποτα δεν κερδήθηκε χθες. Η ΑΕΚ είναι δύο πόντους μπροστά από τον Ολυμπιακό και τρεις από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. Για μένα η ΑΕΚ δεν είναι καν φαβορί. Όμως είναι δεδομένο πως μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάποια αχτύπητη ομάδα. Να παιχτούν τα παιχνίδια στα ίσια, να μην υπάρξει Μάκελι στα πλέι οφ και όλα είναι ανοικτά. Κι ας έχει μόνο η ΑΕΚ στην Ευρώπη με τουλάχιστον δύο περισσότερα φάουλ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Την Τρίτη θα μάθουμε το πρόγραμμα. Ένα είναι το σίγουρο. Όλοι θα παίξουν με όλους.