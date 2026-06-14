Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Γιώργος Αγγελόπουλος: Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει κάποιον διαιτητή στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, βίντεο
Γιώργος Αγγελόπουλος: Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει κάποιον διαιτητή στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, βίντεο
Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σχολίασαν τα εξωαγωνιστικά ζητήματα που προκύπτουν κάθε χρόνο στους τελικούς
Οι επιθέσεις σε σπίτια δύο διαιτητών που σφύριξαν στους φετινούς τελικούς της Stoiximan Basket League αλλά και το γενικό κλίμα για την διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ προβληματίζουν το φίλαθλο κοινό.
Το θέμα κλήθηκαν να σχολιάσουν στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Τα αφεντικά της ΚΑΕ ρωτήθηκαν εάν έχουν γίνει πιο έμπειροι στη διαχείριση των εξωαγωνιστικών ζητημάτων και ο Γιώργος Αγγελόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων «πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, εάν κάποιος δεν θέλει έναν διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω;».
Αναλυτικά οι τοποθετήσεις τους για το θέμα
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Μας έβαλες σε ένα ίδιο καζάνι δηλώσεων, που δεν ισχύει. Εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Όταν ο αντίπαλος μιλάει 365 ημέρες τον χρόνο, κάνει 3.000 αναρτήσεις, εμείς μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων, σε παρουσιάσεις και όπου απαιτείται, κάνουμε τις απαραίτητες νομικές κινήσεις για να προστατέψουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε κατηγορηθεί ότι είμαστε σοφτ και άλλα περίεργα».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Νομίζω ότι πέρυσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος σας είχα πει ότι ήταν ιστορικό και πιο μάγκικο πρωτάθλημα στην ιστορία και είχα πει ότι αυτό θα το καταλαβαίναμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που έγιναν φέτος, αλλά αισθάνομαι ότι πέρυσι γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήραν μια τροπή... Για 12-13 ημέρες κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό και θυμάμαι ήμασταν στις επάλξεις και στις συναντήσεις πάνω από 16 ώρες τη μέρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πέρυσι άλλαξαν πολλά. Αυτά που έγιναν ήταν εκτός πλαισίου, λογικής και νόμου. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια πράγματα συνεχίζονται. Είμαστε πιο ώριμοι αλλά δεν είναι αρκετό. Την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι. Γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και έλεγα τι λένε, τι βλέπουμε; Τότε δεν μπορείς να απαντάς σε όλους. Είχε ξεφύγει. Διεκόπη το πρωτάθλημα, για ποιο λόγο; Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος. Αν είσαι πρόεδρος έχεις άλλη ευθύνη. Αν δεν έχεις την σωστή συμπεριφορά υπάρχει θέμα γενικότερα. Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει κάποιον διαιτητή στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν ό,τι κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω; Αν θέλουν αυτόν τον αθλητισμό, δεν θα προσαρμοστούμε. Υπάρχει ένα θέμα. Αν βγαίνει κάποιος και στοχοποιεί συνεχώς, βρίζει, απειλεί και δεν τρέχει τίποτα… Ντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν σήμερα, είναι θετικές. Υπάρχει θέμα εδώ. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός έχει μία ταπεινότητα, μία σεμνότητα. Δεν θα βγούμε να υποσχεθούμε. Και τώρα τι να κάνουμε, να κοροϊδέψουμε τους αντιπάλους; Δεν είναι αυτό Ολυμπιακός. Αν εμείς ξεφύγουμε, και το λέω ξεκάθαρα, αν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει θα έλεγαν όλοι αυτός φταίει. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις και να μην γίνεται τίποτα. Αν έχει κάποιος θέμα να πάει να τα λύσει. Αν κάνω εγώ ένα λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ, και πω 5 πράγματα τι θα γίνει; Θα τελειώσει κανένας αγώνας; Δε νομίζω. Είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας, πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για την βία. Αν δεν σταματήσει από την κορυφή, υπάρχει θέμα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει πώς συμπεριφέρεται, το θέμα πρέπει να φύγει, με το τι έχει κάνει ο μεμονωμένος φίλαθλος. Έχεις ευθύνη ως πρόεδρος, σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι, αν δεν ακολουθείς την σωστή συμπεριφορά υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, εάν κάποιος δεν θέλει έναν διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω. Εάν θέλουμε αυτόν τον αθλητισμό, τότε εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσαρμοστούμε. Υπάρχει θέμα εδώ, αν βγαίνει κάποιος και στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και δεν τρέχει τίποτα. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν και ήταν θετικές σήμερα, αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Ο Ολυμπιακός από την κορυφή μέχρι κάτω έχει ταπεινότητα, μία σεμνότητα, δεν θα υποσχεθούμε. Τώρα που πετύχαμε, θα βγούμε να ειρωνευτούμε, να χλευάσουμε τους αντιπάλους; Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός, εάν εμείς ξεφύγουμε και το έχω πει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Εάν κάποιος έχει θέματα να πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Εάν κάνω εγώ λογαριασμό στο Instagram και πω κάποια πράγματα, θα γίνει ένας αγώνας; Θα τελειώσει ποτέ; Δεν νομίζω. Είναι ένα θέμα τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Εάν δεν λυθεί αυτό το πράγμα από την κορυφή υπάρχει θέμα».
Το θέμα κλήθηκαν να σχολιάσουν στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
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Τα αφεντικά της ΚΑΕ ρωτήθηκαν εάν έχουν γίνει πιο έμπειροι στη διαχείριση των εξωαγωνιστικών ζητημάτων και ο Γιώργος Αγγελόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων «πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, εάν κάποιος δεν θέλει έναν διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω;».
Αναλυτικά οι τοποθετήσεις τους για το θέμα
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Μας έβαλες σε ένα ίδιο καζάνι δηλώσεων, που δεν ισχύει. Εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Όταν ο αντίπαλος μιλάει 365 ημέρες τον χρόνο, κάνει 3.000 αναρτήσεις, εμείς μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων, σε παρουσιάσεις και όπου απαιτείται, κάνουμε τις απαραίτητες νομικές κινήσεις για να προστατέψουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε κατηγορηθεί ότι είμαστε σοφτ και άλλα περίεργα».
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Νομίζω ότι πέρυσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος σας είχα πει ότι ήταν ιστορικό και πιο μάγκικο πρωτάθλημα στην ιστορία και είχα πει ότι αυτό θα το καταλαβαίναμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που έγιναν φέτος, αλλά αισθάνομαι ότι πέρυσι γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήραν μια τροπή... Για 12-13 ημέρες κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό και θυμάμαι ήμασταν στις επάλξεις και στις συναντήσεις πάνω από 16 ώρες τη μέρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πέρυσι άλλαξαν πολλά. Αυτά που έγιναν ήταν εκτός πλαισίου, λογικής και νόμου. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια πράγματα συνεχίζονται. Είμαστε πιο ώριμοι αλλά δεν είναι αρκετό. Την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι. Γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και έλεγα τι λένε, τι βλέπουμε; Τότε δεν μπορείς να απαντάς σε όλους. Είχε ξεφύγει. Διεκόπη το πρωτάθλημα, για ποιο λόγο; Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος. Αν είσαι πρόεδρος έχεις άλλη ευθύνη. Αν δεν έχεις την σωστή συμπεριφορά υπάρχει θέμα γενικότερα. Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει κάποιον διαιτητή στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν ό,τι κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω; Αν θέλουν αυτόν τον αθλητισμό, δεν θα προσαρμοστούμε. Υπάρχει ένα θέμα. Αν βγαίνει κάποιος και στοχοποιεί συνεχώς, βρίζει, απειλεί και δεν τρέχει τίποτα… Ντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν σήμερα, είναι θετικές. Υπάρχει θέμα εδώ. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός έχει μία ταπεινότητα, μία σεμνότητα. Δεν θα βγούμε να υποσχεθούμε. Και τώρα τι να κάνουμε, να κοροϊδέψουμε τους αντιπάλους; Δεν είναι αυτό Ολυμπιακός. Αν εμείς ξεφύγουμε, και το λέω ξεκάθαρα, αν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει θα έλεγαν όλοι αυτός φταίει. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις και να μην γίνεται τίποτα. Αν έχει κάποιος θέμα να πάει να τα λύσει. Αν κάνω εγώ ένα λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ, και πω 5 πράγματα τι θα γίνει; Θα τελειώσει κανένας αγώνας; Δε νομίζω. Είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας, πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για την βία. Αν δεν σταματήσει από την κορυφή, υπάρχει θέμα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει πώς συμπεριφέρεται, το θέμα πρέπει να φύγει, με το τι έχει κάνει ο μεμονωμένος φίλαθλος. Έχεις ευθύνη ως πρόεδρος, σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι, αν δεν ακολουθείς την σωστή συμπεριφορά υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, εάν κάποιος δεν θέλει έναν διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω. Εάν θέλουμε αυτόν τον αθλητισμό, τότε εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσαρμοστούμε. Υπάρχει θέμα εδώ, αν βγαίνει κάποιος και στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και δεν τρέχει τίποτα. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν και ήταν θετικές σήμερα, αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Ο Ολυμπιακός από την κορυφή μέχρι κάτω έχει ταπεινότητα, μία σεμνότητα, δεν θα υποσχεθούμε. Τώρα που πετύχαμε, θα βγούμε να ειρωνευτούμε, να χλευάσουμε τους αντιπάλους; Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός, εάν εμείς ξεφύγουμε και το έχω πει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Εάν κάποιος έχει θέματα να πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Εάν κάνω εγώ λογαριασμό στο Instagram και πω κάποια πράγματα, θα γίνει ένας αγώνας; Θα τελειώσει ποτέ; Δεν νομίζω. Είναι ένα θέμα τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Εάν δεν λυθεί αυτό το πράγμα από την κορυφή υπάρχει θέμα».
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