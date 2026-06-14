Διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του Ιρανού ΥΠΕΞ εν μέσω σεναρίων για συμφωνία με ΗΠΑ: «Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Ιράν Διαδηλώσεις

Διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του Ιρανού ΥΠΕΞ εν μέσω σεναρίων για συμφωνία με ΗΠΑ: «Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», δείτε βίντεο

Βίντεο από τη Μασχάντ δείχνει διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, την ώρα που διεθνείς αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή επικείμενη συμφωνία Ουάσινγκτον–Τεχεράνης

Διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του Ιρανού ΥΠΕΞ εν μέσω σεναρίων για συμφωνία με ΗΠΑ: «Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», δείτε βίντεο
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Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιοποίησε χθες Σάββατο ένα βίντεο που έδειχνε διαδηλωτές στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικά) να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, καθώς πιθανολογείται πως είναι θέμα ωρών η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την Παρασκευή, ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος στην ιρανική τηλεόραση για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρας που έχει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφεραν χθες Σάββατο πως η υπογραφή συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε πως αναμένεται η υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία πως ενδεχομένως να γίνει «τις προσεχείς ημέρες».



Η πιθανότητα διευθέτησης της σύγκρουσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίοι αντιτίθενται σε παραχωρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ που έχουν αποκλειστεί de facto από την Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη των εχθροπραξιών.
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