Η ομιλία Αταμάν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ: «Σας ευχαριστώ, δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου», δείτε βίντεο
Η ομιλία Αταμάν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ: «Σας ευχαριστώ, δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου», δείτε βίντεο
Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε στα αποδυτήρια του ΣΕΦ μετά την απώλεια του τίτλου και αναφέρθηκε στη διαιτησία, τη σεζόν και την προσπάθεια της ομάδας
Στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μίλησε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά την απώλεια του πρωταθλήματος Ελλάδας από τον Ολυμπιακό με 3-2 στη σειρά, ευχαριστώντας τους για τη συνολική τους προσπάθεια μέσα στη σεζόν και κάνοντας παράλληλα αναφορές τόσο στη διαιτησία όσο και στις απαιτήσεις του ελληνικού μπάσκετ.
Ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τους παίκτες για τη στάση και τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
«Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοί μας μετά το αποτέλεσμα στην Euroleague είναι τώρα υπερήφανοι για τη σπουδαία προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και για τη στήριξη που μου δώσατε γιατί ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ήταν μία δύσκολη σεζόν για όλους μας αλλά τελικά ξέρω πως παλέψατε για αυτόν τον τίτλο μέχρι την τελευταία κατοχή. Δυστυχώς, στα δύο πρώτα ματς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ, η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι, θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ», είπε.
«Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί δεν βρισκόμαστε στην Φινλανδία ή στο νηπιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα, για όλους: παίκτες, προπονητικό επιτελείο και εμάς τους ίδιους», τόνισε.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στις χαμένες ευκαιρίες σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα:
«Προσπαθήσαμε να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά, αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας».
Ο Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας ξανά τους παίκτες του, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της συνεργασίας μαζί του αλλά και την κοινή προσπάθεια που έγινε μέσα στη σεζόν.
Ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τους παίκτες για τη στάση και τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
«Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοί μας μετά το αποτέλεσμα στην Euroleague είναι τώρα υπερήφανοι για τη σπουδαία προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και για τη στήριξη που μου δώσατε γιατί ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
An emotional locker room speech from Coach Ergin Ataman marks the end of a long, high-intensity season. 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 13, 2026
Through every high and every low, in the most demanding environment, we stood TOGETHER as ONE. 💪
Enter CLUB 1908 to watch the full coach’s speech:… pic.twitter.com/F5OCnZpkUB
Η αναφορά στη σειρά και τη διαιτησίαΟ Αταμάν στάθηκε και στις κρίσιμες στιγμές της σειράς των τελικών, αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία στους δύο πρώτους αγώνες στο ΣΕΦ.
«Ήταν μία δύσκολη σεζόν για όλους μας αλλά τελικά ξέρω πως παλέψατε για αυτόν τον τίτλο μέχρι την τελευταία κατοχή. Δυστυχώς, στα δύο πρώτα ματς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ, η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι, θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ», είπε.
Η συνολική αποτίμηση της σεζόνΟ τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε συνολικά στη χρονιά, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και τις προσπάθειες που έγιναν σε όλες τις διοργανώσεις.
«Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί δεν βρισκόμαστε στην Φινλανδία ή στο νηπιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα, για όλους: παίκτες, προπονητικό επιτελείο και εμάς τους ίδιους», τόνισε.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στις χαμένες ευκαιρίες σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα:
«Προσπαθήσαμε να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά, αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας».
Ο Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας ξανά τους παίκτες του, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της συνεργασίας μαζί του αλλά και την κοινή προσπάθεια που έγινε μέσα στη σεζόν.
«Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη στήριξη που μου δώσατε, γιατί ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε», κατέληξε.
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