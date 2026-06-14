Αγγελόπουλοι στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη», δείτε βίντεο
Αγγελόπουλοι στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη», δείτε βίντεο
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ αποθέωσαν την ομάδα στα αποδυτήρια του ΣΕΦ μετά την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος και του double με την EuroLeague
Ο Ολυμπιακός σήκωσε το 16ο του πρωτάθλημα στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-85. Οι πρόεδροι των «ερυθρολεύκων», Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, στην ομιλία τους στα αποδυτήρια, αποθέωσαν τους παίκτες των Πειραιωτών.
Στη συνέχεια ολόκληρη η ομάδα φωτογραφήθηκε με τα δύο τρόπαιο, της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος.
Αναλυτικά όσα είπαν Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος:
«Είναι μια ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός αυτό έχει να το κάνει αυτό από το 2012 (EuroLeague, πρωτάθλημα). Μας κάνατε περήφανους. Γράψατε ιστορία. Και συνεχίζουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το αξίζατε 100%. Και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Στη συνέχεια ολόκληρη η ομάδα φωτογραφήθηκε με τα δύο τρόπαιο, της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η αναμνηστική φωτογραφία στα αποδυτήρια με την κούπα και... τραγούδι!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5NTQJUzqSX— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 13, 2026
Αναλυτικά όσα είπαν Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος:
«Είναι μια ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός αυτό έχει να το κάνει αυτό από το 2012 (EuroLeague, πρωτάθλημα). Μας κάνατε περήφανους. Γράψατε ιστορία. Και συνεχίζουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το αξίζατε 100%. Και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα».
Η ομιλία των Προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/W9HEtMTHEH— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 13, 2026
Πηγή:www.gazzetta.gr
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