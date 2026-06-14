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Σύλληψη και άμεση αποφυλάκιση του Τζέιμς Χάρντεν στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή
Σύλληψη και άμεση αποφυλάκιση του Τζέιμς Χάρντεν στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή
Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100 δολαρίων, ενώ αναμένεται να δικαστεί στις 22 Ιουνίου
Στη σύλληψη και στη συνέχεια άμεση αποφυλάκιση του Τζέιμς Χάρντεν προχώρησαν οι αρχές στο Χιούστον, μετά από έλεγχο της αστυνομίας τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν εντοπίστηκε όπλο στο όχημά του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς κατηγορείται για πλημμεληματική παράβαση περί οπλοκατοχής, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100 δολαρίων και έχει προγραμματισμένη εμφάνιση στο δικαστήριο στις 22 Ιουνίου.
Όπως αναφέρεται, αστυνομικός εντόπισε ένα όπλο στη θήκη ποτηριού της Mercedes του Χάρντεν. Ο ίδιος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι το όπλο ήταν δικό του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στις φυλακές της κομητείας Χάρις, πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.
«Η ομάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Τζέιμς και την εκπροσώπησή του και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προς το παρόν δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο», σημείωσε η ομάδα.
Τη φετινή σεζόν μέτρησε 20,5 πόντους, 7,7 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 26 παιχνίδια με το Κλίβελαντ, ενώ συνολικά στη σεζόν είχε 23,6 πόντους, 8,0 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 70 αγώνες.
Παράλληλα, είναι επιλέξιμος για free agency στο τέλος του Ιουνίου, αν και εκτιμάται πως θα παραμείνει στους Καβαλίερς, μετά τη συμβολή του στην πορεία μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.
Από το ντραφτ του 2009 ως Νο3 επιλογή, ο Χάρντεν έχει αγωνιστεί σε Θάντερ, Ρόκετς, Νετς, Σίξερς, Κλίπερς και Καβαλίερς, χωρίς ωστόσο να έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ΝΒΑ, σε μια καριέρα που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα τον οδηγήσει στο Hall of Fame.
Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς κατηγορείται για πλημμεληματική παράβαση περί οπλοκατοχής, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100 δολαρίων και έχει προγραμματισμένη εμφάνιση στο δικαστήριο στις 22 Ιουνίου.
Το περιστατικό στο ΧιούστονΣύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Τζέιμς Χάρντεν κινούνταν στο κέντρο του Χιούστον μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, όταν η αστυνομία σταμάτησε το όχημά του λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα.
Όπως αναφέρεται, αστυνομικός εντόπισε ένα όπλο στη θήκη ποτηριού της Mercedes του Χάρντεν. Ο ίδιος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι το όπλο ήταν δικό του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στις φυλακές της κομητείας Χάρις, πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.
Η θέση των Κλίβελαντ ΚαβαλίερςΟι Κλίβελαντ Καβαλίερς εξέδωσαν ανακοίνωση, αναφέροντας ότι έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής περισσότερων πληροφοριών.
«Η ομάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Τζέιμς και την εκπροσώπησή του και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προς το παρόν δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο», σημείωσε η ομάδα.
Η πορεία και το συμβόλαιο του ΧάρντενΟ 36χρονος γκαρντ, 11 φορές All-Star και MVP της σεζόν 2017-18, εντάχθηκε στους Καβαλίερς τον Φεβρουάριο μέσω ανταλλαγής από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και αγωνίζεται στην έκτη ομάδα της καριέρας του.
Τη φετινή σεζόν μέτρησε 20,5 πόντους, 7,7 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 26 παιχνίδια με το Κλίβελαντ, ενώ συνολικά στη σεζόν είχε 23,6 πόντους, 8,0 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ σε 70 αγώνες.
Παράλληλα, είναι επιλέξιμος για free agency στο τέλος του Ιουνίου, αν και εκτιμάται πως θα παραμείνει στους Καβαλίερς, μετά τη συμβολή του στην πορεία μέχρι τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.
Από το ντραφτ του 2009 ως Νο3 επιλογή, ο Χάρντεν έχει αγωνιστεί σε Θάντερ, Ρόκετς, Νετς, Σίξερς, Κλίπερς και Καβαλίερς, χωρίς ωστόσο να έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ΝΒΑ, σε μια καριέρα που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα τον οδηγήσει στο Hall of Fame.
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