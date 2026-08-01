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Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες
Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες
Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη νύχτα την ουκρανική πρωτεύουσα – Ζημιές και πυρκαγιές σε πολλές συνοικίες
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, από ρωσική πυραυλική επίθεση που έπληξε το Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές και ζημιές σε πολλές συνοικίες.
Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, λίγη ώρα μετά την κήρυξη συναγερμού από τις ουκρανικές αρχές για επικείμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην πόλη, ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες ενεργοποίησαν ακόμη και τους συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.
«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.
Λίγο αργότερα, επικαλούμενος προκαταρκτικά στοιχεία, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 12 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο συναγερμός έληξε περίπου στις 02:47 τοπική ώρα.
Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των ρωσικών πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους τις τελευταίες εβδομάδες. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, ωστόσο η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους PAC-3, πρόβλημα που επιδεινώθηκε μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Το Κίεβο επιδιώκει να αποκτήσει δυνατότητα εγχώριας παραγωγής των συγκεκριμένων πυραύλων, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την απαραίτητη άδεια από την κατασκευάστρια εταιρεία.
Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εντείνουν τις επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών στόχων, πλήττοντας κυρίως ενεργειακές και επιμελητειακές υποδομές ακόμη και βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, λίγη ώρα μετά την κήρυξη συναγερμού από τις ουκρανικές αρχές για επικείμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην πόλη, ακούστηκαν τουλάχιστον δέκα ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες ενεργοποίησαν ακόμη και τους συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.
«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.
Λίγο αργότερα, επικαλούμενος προκαταρκτικά στοιχεία, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 12 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Πυρκαγιές και ζημιές σε πολλές συνοικίεςΗ στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εξαώροφο κτίριο στη συνοικία Σολομιάνσκι, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές και εστίες φωτιάς και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.
Ο συναγερμός έληξε περίπου στις 02:47 τοπική ώρα.
Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των ρωσικών πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους τις τελευταίες εβδομάδες. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο από τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, ωστόσο η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους PAC-3, πρόβλημα που επιδεινώθηκε μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Το Κίεβο επιδιώκει να αποκτήσει δυνατότητα εγχώριας παραγωγής των συγκεκριμένων πυραύλων, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την απαραίτητη άδεια από την κατασκευάστρια εταιρεία.
Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εντείνουν τις επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών στόχων, πλήττοντας κυρίως ενεργειακές και επιμελητειακές υποδομές ακόμη και βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
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