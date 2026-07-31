Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
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Αμαλία Κωστοπούλου Τζέικ Μέντγουελ Γάμος

Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο στη Μεσσηνία, παρουσία 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Ιωάννα Μαρίνου
48 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Μαΐου, στη Μεσσηνία παρουσία 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Αμαλία Κωστοπούλου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες με τον σύζυγό της, πριν και μετά από την τελετή.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού εμφανίστηκε με το μακρύ στράπλες νυφικό της και το πέπλο στα μαλλιά της να κρατάει την ανθοδέσμη που της προσέφερε ο Τζέικ Μέντγουελ, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά και να ανταλλάσσει φιλιά. «05.30.2026» έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφερόμενη στην ημερομηνία του γάμου τους.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Σε υλικό που δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου τον Μάιο στον λογαριασμό της στο Instagram αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, η στιγμή που ο πατέρας της την παρέδωσε στον γαμπρό, το πρώτο φιλί του ζευγαριού μετά τον γάμο, ο χορός των νεόνυμφων και η τούρτα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις, κατά τη διάρκεια της βραδιάς η νύφη άλλαξε ρούχο, επιλέγοντας δεύτερο νυφικό σε στενή γραμμή.

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Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ


Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Αμερική τον περασμένο Οκτώβριο. Μία ημέρα πριν από τον γάμο τους στην Ελλάδα, έκαναν στις 29 Μαΐου ένα μεγάλο πάρτι στην παραλία, με καλεσμένους συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα.
Ιωάννα Μαρίνου
48 ΣΧΟΛΙΑ

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