Ο Γρηγορίου έχει δώσει αγωνιστική ταυτότητα στον Αρη αλλά χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα

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Υπενθυμίζω πως οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν τη σεζόν με πέντε σερί νίκες. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα πλέι οφ των θέσεων 5-8 δεν έδιναν ευρωπαϊκό εισιτήριο υποβάθμισε αυτή την επίδοση.Βλέποντας όμως τα πρώτα δείγματα του φετινού Αρη και παρά τις σημαντικές ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, ειδικά στην άμυνα, αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι στο φινάλε του περσινού πρωταθλήματος ο Μιχάλης Γρηγορίου έβαλε τις βάσεις πάνω στις οποίες χτίζει την ομάδα για τη νέα σεζόν.Το χθεσινό φιλικό με τη Μόντσα ήταν μία ακόμη ένδειξη ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο και οι ποδοσφαιριστές το υπηρετούν.Η νίκη με 3-1 απέναντι σε μία ομάδα που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Serie A και η οποία χθες παρατάχθηκε για περισσότερα από 70 λεπτά με τους βασικούς της δεν λέει πολλά από μόνη της.Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε.Στο πρώτο ημίχρονο ο Γρηγορίου παρέταξε την ενδεκάδα που αυτή τη στιγμή μοιάζει πιο κοντά στους βασικούς.Ο σχηματισμός θύμιζε περισσότερο 4-4-2, με τον Κουαμέ να κινείται πολύ κοντά στον Καντεβέρε, ενώ ο Γκαρέ είχε ελεύθερο ρόλο. Θεωρητικά αγωνιζόταν στα δεξιά, όμως συχνά συνέκλινε στον άξονα, έπαιρνε την πρώτη πάσα από τους αμυντικούς και ήταν αυτός που ξεκινούσε την ανάπτυξη.Οι τρεις τους ήταν οι κορυφαίοι του Αρη στο πρώτο 45λεπτο και με τις συνεργασίες τους δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην ιταλική άμυνα.Ο Αρης πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες στο κέντρο και με αυτή τη φιλοσοφία πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ: στο 6ο λεπτό με ασίστ του Γκαρέ και εκτέλεση του Καντεβέρε και στο 33' με ασίστ του Γιαννιώτα και σκόρερ τον Ράτσιτς.Από εκείνο το σημείο και μετά οι «κιτρινόμαυροι» διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, παίζοντας πίσω από την μπάλα, χωρίς να κινδυνέψουν ουσιαστικά.Η Μόντσα απείλησε κυρίως με μακρινά σουτ, χωρίς να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία.Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γρηγορίου άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα, χρησιμοποιώντας ποδοσφαιριστές που θεωρούνται αναπληρωματικοί αλλά και αρκετούς νεαρούς, αρκετοί από τους οποίους αγωνίστηκαν μάλιστα εκτός φυσικής θέσης.