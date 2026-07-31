Δείτε βίντεο: Οι συγκλονιστικές εικόνες που μετέδωσε από το Πόρτο Γερμενό ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης - Αντιπυρικές ζώνες μέσα στο πευκοδάσος
Δείτε βίντεο: Οι συγκλονιστικές εικόνες που μετέδωσε από το Πόρτο Γερμενό ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης - Αντιπυρικές ζώνες μέσα στο πευκοδάσος
Μάχη υπό δυσμενείς συνθήκες, με πολλή καύσιμη ύλη στο πευκοδάσος, αλλά και ισχυρούς ανέμους
Συγκλονιστικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό μετέδωσε ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης.
Όπως μετέδωσε, το μέτωπο βρισκόταν πλέον στο Προσήλι και σπίτια απειλούνταν από τις φλόγες, αλλά βρίσκονταν σε «κλοιό» πυροσβεστικών οχημάτων, που είχαν τοποθετηθεί έτσι, ώστε να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς.
Δίπλα στους πυροσβέστες, βαριά μηχανήματα έργου άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες στην πευκόφυτη περιοχή.
Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, με πολλή καύσιμη ύλη στο πευκοδάσος, αλλά και ισχυρούς ανέμους.
Όπως μετέδωσε, το μέτωπο βρισκόταν πλέον στο Προσήλι και σπίτια απειλούνταν από τις φλόγες, αλλά βρίσκονταν σε «κλοιό» πυροσβεστικών οχημάτων, που είχαν τοποθετηθεί έτσι, ώστε να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς.
Δίπλα στους πυροσβέστες, βαριά μηχανήματα έργου άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες στην πευκόφυτη περιοχή.
Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, με πολλή καύσιμη ύλη στο πευκοδάσος, αλλά και ισχυρούς ανέμους.
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