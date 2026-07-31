Οι κορυφαίες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη: Πράκτορες βαθμολογούν κάθε χώρα, η θέση της Ελλάδας και η «εξειδίκευσή» της στην Τουρκία

🇬🇧 Η βρετανική MI6 αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη υπηρεσία πληροφοριών της Ευρώπης, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τη γαλλική DGSE, τις ολλανδικές υπηρεσίες και την ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατασκοπευτική μηχανή της Ουκρανίας. 📍Η Ελλάδα μπορεί να μην συγκέντρωσε βαθμούς στη σχετική κατάταξη του γαλλικού περιοδικού L’Express, εξακολουθεί, όμως, να θεωρείται χρήσιμος και περιζήτητος εταίρος όταν το αντικείμενο των πληροφοριών αφορά sτην Τουρκία. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece