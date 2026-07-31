Τέσσερις-πέντε στιγμές του Ντέλια για μία χρονιά του ΠΑΟΚ

Όταν το καλοκαίρι δίνεις τέτοιους και τόσους πολλούς προκριματικούς αγώνες, τα αισθητά κέρδη που νιώθεις ότι έχεις, δεν είναι έντονα. Επί της ουσίας ελάχιστοι δίνουν συγχαρητήρια στις νίκες, αλλά αν έρθει η αποτυχία, τότε η κρίση στην οποία μπαίνει ο χαμένος, υπάρχει περίπτωση να μην ξεπεραστεί και ΠΟΤΕ. Μόνο αν αναλογιστείς αυτή τη συνθήκη της ενδεχόμενης αποτυχίας, τότε θα αντιληφθείς και το μέγεθος της επιτυχίας.Το καλοκαίρι και σε τέτοια περίοδο ΔΕΝ υπάρχει καμία περίπτωση η ομάδα που συμμετέχει να είναι έτοιμη. Ειδικά ένας ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή και αναμενόμενα θα αλλάξει και φιλοσοφία. Κάπως έτσι δεν μετράνε τα γενικά συμπεράσματα, αλλά οι στιγμές που οδηγούν σε αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ πόνταρε στους σπουδαίους παίκτες του και φυσικά δικαιώθηκε, αναγκάζοντας τον αντίπαλο προπονητή να υποστηρίξει: «Εμείς δεν είχαμε Κωνσταντέλια…».Εννοείται ότι μετά από ένα τόσο ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο όπου οι Ουκρανοί αμύνθηκαν εξαιρετικά και πατούσαν καλά στο γήπεδο, αν δεν ερχόταν η στιγμή του 1-0 από το άριστο πλασέ του Κωνσταντέλια, τότε πράγματι όλα θα μπορούσαν να κυλήσουν διαφορετικά. Το άγχος θα πήγαινε προς τον ΠΑΟΚ και… ποιος ξέρει. Αντιθέτως, είχαμε τις δύο πρωτοβουλίες του Έλληνα σούπερ σταρ που καθόρισαν τη μοίρα και την πορεία της αναμέτρησης. Όχι μόνο όμως αυτής της βραδιάς….Ο ΠΑΟΚ κέρδισε χρήσιμο χρόνο. Μέσα από τις προκρίσεις ο Δικέφαλος ενισχύει την ηρεμία του, όλοι οι άνθρωποί του παίρνουν αυτοπεποίθηση και συνεχίζουν το σχέδιό τους να φτιάξουν τη νέα ομάδα. Ο Λίσι προπονητής που δουλεύει πάάρα πολύ και δέκα νέοι παίκτες, σε αριθμό που θα συμπληρωθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Νέα ομάδα θέλει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ και ο στόχος αυτός θα κριθεί εν πολλοίς από τα καλοκαιρινά αποτελέσματα. Το καλοκαίρι κερδίζεις αυτοπεποίθηση, το καλοκαίρι φτιάχνεις τη χρονιά σου σε νοοτροπία. Το πρώτο βήμα έγινε και πάμε προς την Άντερλεχτ…Με καθαρό μυαλό οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν πραγματοποιήσει καλές μεταγραφές. Φαίνεται ότι ο Σανταμαρία είναι πολύ χρήσιμος και προκαλεί μεγάλη ασφάλεια στο κέντρο. Ο Χατζηδιάκος δείχνει να αποτελεί εγγύηση όπως τον γνωρίζουμε και πρόκειται για μεταγραφή με μικρό ρίσκο. Ο Ελουστόντο είναι πολύ καλός, ο Τάχα Άλι ξεχωριστός με τα στοιχεία του και τώρα προκύπτει ο 23χρονος Λουσέ, ένας χαφ με γεμάτη χρονιά στη Γαλλία, πολυεργαλείο που παίζει σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Ψαγμένη μεταγραφή που μόνο με υπομονή και μεθοδικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί.Καλά πάει το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Αν τελειώσει θετικά θα έχει βοηθήσει το σύνολο να βάλει βάσεις και να φτιάξει όλη τη χρονιά του…