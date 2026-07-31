Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έγινε μητέρα για πρώτη φορά, γέννησε πρόωρα πριν από δύο μήνες
Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έγινε μητέρα για πρώτη φορά, γέννησε πρόωρα πριν από δύο μήνες
Η πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της - «Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο» έγραψε
Μητέρα για πρώτη φορά ανακοίνωσε ότι έγινε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, δημοσιεύοντας στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της, που ήρθε στη ζωή πριν από δύο μήνες.
Η πρώην παίκτρια του Survivor προχώρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων της, σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαροασμό στο Instagram, ποζάροντας μεταξύ άλλων με το παιδί της και με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.
Όπως ανέφερε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, ο γιος της γεννήθηκε στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησής της. Περιγράφοντας τη διαδικασία του τοκετού, αλλά και την πρώτη φορά που κράτησε τον γιο της, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη».
Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι σημείωσε ότι ο γιος της έμεινε για δύο μήνες σε θερμοκοιτίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: «Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ».
Κλείνοντας, έγραψε: «Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις 24 Απριλίου μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2023 στο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης στου Παπάγου.
Η πρώην παίκτρια του Survivor προχώρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων της, σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαροασμό στο Instagram, ποζάροντας μεταξύ άλλων με το παιδί της και με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.
Όπως ανέφερε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, ο γιος της γεννήθηκε στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησής της. Περιγράφοντας τη διαδικασία του τοκετού, αλλά και την πρώτη φορά που κράτησε τον γιο της, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη».
Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι σημείωσε ότι ο γιος της έμεινε για δύο μήνες σε θερμοκοιτίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: «Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ».
Κλείνοντας, έγραψε: «Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου. Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις 24 Απριλίου μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2023 στο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης στου Παπάγου.
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