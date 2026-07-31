Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έγινε μητέρα για πρώτη φορά, γέννησε πρόωρα πριν από δύο μήνες





Η πρώην παίκτρια του Survivor προχώρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων της, σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαροασμό στο Instagram, ποζάροντας μεταξύ άλλων με το παιδί της και με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη

Ελίζαμπεθ Ελέτσι, ο γιος της γεννήθηκε στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησής της. Περιγράφοντας τη διαδικασία του τοκετού, αλλά και την πρώτη φορά που κράτησε τον γιο της, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: