Η Όπρα Γουίνφρεϊ κλείνει τη σχολή για άπορα κορίτσια που ίδρυσε στη Νότια Αφρική
ΚΟΣΜΟΣ
Όπρα Γουίνφρεϊ Νότια Αφρική Σχολή

Η Όπρα Γουίνφρεϊ κλείνει τη σχολή για άπορα κορίτσια που ίδρυσε στη Νότια Αφρική

Η ακαδημία θα ολοκληρώσει τη λειτουργία της στα τέλη του 2027, ενώ η στήριξη των μαθητριών θα συνεχιστεί μέσω υποτροφιών

Η Όπρα Γουίνφρεϊ κλείνει τη σχολή για άπορα κορίτσια που ίδρυσε στη Νότια Αφρική
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Η Όπρα Γουίνφρεϊ ανακοίνωσε ότι η σχολή για κορίτσια από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, την οποία ίδρυσε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες στη Νότια Αφρική, θα κλείσει στο τέλος του επόμενου έτους. Η παρουσιάστρια και φιλάνθρωπος διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η αποστολή της για την εκπαίδευση των νεαρών γυναικών στη χώρα θα συνεχιστεί μέσω ενός διευρυμένου προγράμματος υποτροφιών.

Η Όπρα εγκαινίασε την Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls το 2007, έπειτα από συζητήσεις που είχε με τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, σχετικά με τη δύναμη που έχει η εκπαίδευση των κοριτσιών να αλλάζει ζωές.

Ο ίδιος ο Μαντέλα είχε παραστεί στην τελετή εγκαινίων της σχολής, η οποία δημιουργήθηκε κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ με στόχο να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε κορίτσια από μειονεκτικά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το σχολείο περνά στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ακαδημίας, η λειτουργία της χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Γουίνφρεϊ. Ωστόσο, από την αρχή υπήρχε συμφωνία ώστε οι εγκαταστάσεις να παραδοθούν τελικά στο επαρχιακό υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα αναλάβει τη διαχείρισή τους.

«Το όνειρο δεν ήταν ποτέ απλώς να χτίσουμε ένα σχολείο. Ήταν να επενδύσουμε στις απεριόριστες δυνατότητες των νέων γυναικών. Αυτή η αποστολή δεν τελειώνει με μία πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζεται σε κάθε κορίτσι του οποίου το μέλλον μπορεί να αλλάξει μέσω της εκπαίδευσης», ανέφερε η Γουίνφρεϊ σε δήλωσή της.

Η στήριξη θα συνεχιστεί με εθνικό πρόγραμμα υποτροφιών

Η ακαδημία ανακοίνωσε ότι η δέσμευση της Όπρα Γουίνφρεϊ για την εκπαίδευση των κοριτσιών στη Νότια Αφρική θα συνεχιστεί μέσω ενός διευρυμένου εθνικού προγράμματος υποτροφιών, το οποίο θα στηρίζει μαθήτριες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ώστε να φοιτήσουν σε κορυφαία σχολεία της χώρας.

Από την ίδρυση της σχολής μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότερες από 500 μαθήτριες, πολλές από τις οποίες συνέχισαν τις σπουδές τους σε κορυφαία πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.
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