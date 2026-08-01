ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο
«Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν», λέει ο Τραμπ - Η CENTCOM ανακοίνωσε ελέγχους σε δεκάδες εμπορικά πλοία, ενώ Βρετανία και ΗΑΕ συζήτησαν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και το Al Jazeera μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχεδιάζουν πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, με τις επιθέσεις να είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
BREAKING: US, Israel plan strikes on Iran's energy infrastructure, with attacks possible this weekend, US media report.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 31, 2026
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Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχει ανακατευθύνει 30 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει δύο και έχει πραγματοποιήσει επιβίβαση σε ακόμη δύο, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αμερικανικός στρατός έχει επιτρέψει τη διέλευση σχεδόν 30 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της θαλάσσιας ζώνης.
A U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter is prepared for flight aboard USS Michael Murphy (DDG 112) as the warship supports the U.S. blockade against Iran while sailing in regional waters. As of July 31, CENTCOM has redirected 30 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to… pic.twitter.com/4UklxP4IGM— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 31, 2026
Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιστρέψει το Ιράν στις συνομιλίεςΜιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν όσο η ιρανική ηγεσία αρνείται να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αντέξει επ' αόριστον το κόστος της σύγκρουσης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί.
«Κάποια στιγμή δεν θ' αντέξουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά.
Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για διπλωματική λύσηΠαρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επιστρέψει στη διπλωματική οδό, εφόσον το Ιράν αποφασίσει να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις.
Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στους Ιρανούς διαπραγματευτές, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται χωρίς αποτέλεσμα.
«Για παράδειγμα, συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα και καθόμαστε επτά ώρες να μιλάμε γι' αυτό. Και τους λέω: γιατί χρειάζεστε επτά ώρες; Μπορεί να λυθεί σε δέκα λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά, θα έπρεπε να το έχετε λύσει», ανέφερε.
Επαφές Βρετανίας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τα Στενά του ΟρμούζΟ Βρετανός υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας και Καθαρής Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, με βασικό θέμα την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.
Meeting @ABZayed today, we discussed reducing tensions in the Middle East and protecting freedom of navigation in the Strait of Hormuz.— Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 31, 2026
We will take the UK-UAE partnership even further, to drive growth and prosperity in both our countries. pic.twitter.com/FwSSx08wNM
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μίλιμπαντ ανέφερε ότι συζήτησαν επίσης την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις.
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