«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα»: Απείλησε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ ότι θα στείλει μπράβους, για να ξεμπλοκάρουν λογαριασμό του
ΕΛΛΑΔΑ
Λαθρεμπόριο Λογαριασμοί ΑΑΔΕ Αστυνομία

«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα»: Απείλησε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ ότι θα στείλει μπράβους, για να ξεμπλοκάρουν λογαριασμό του

Η υπόθεση λαθρεμπορίου πήρε απρόσμενη τροπή όταν ο ελεγχόμενος επιχείρησε να εκφοβίσει τους τελωνειακούς που είχαν κάνει τον έλεγχο

«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα»: Απείλησε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ ότι θα στείλει μπράβους, για να ξεμπλοκάρουν λογαριασμό του
Στέλιος Κράλογλου
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Η δέσμευση ενός τραπεζικού λογαριασμού για υπόθεση λαθρεμπορίου ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές επεισόδιο απειλών κατά ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

Μόλις ο ελεγχόμενος διαπίστωσε ότι τα χρήματά του είχαν «παγώσει», σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τους τελωνειακούς του Τελωνείου Καβάλας που είχαν χειριστεί την υπόθεση, απαιτώντας να ανακληθεί η δέσμευση. Όταν κατάλαβε ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, πέρασε στις ευθείες απειλές.

Έφτασε δε στο σημείο να πει στους ελεγκτές: «Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», επιχειρώντας να τους εκφοβίσει ώστε να αποδεσμεύσουν τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Οι τελωνειακοί ενημέρωσαν αμέσως την ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Στέλιος Κράλογλου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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