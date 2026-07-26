«Είχε έρθει στο νησί με άδεια από τη δουλειά της για τα γενέθλια της κόρης της» λέει η δικηγόρος των γονιών της νεκρής διασώστριας στη Σύρο

Η δικηγόρος Μαρία Καζαντζάκη



«Πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς να κλέψει;»

Την εκδοχή ότι η 41χρονη

του

βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί η δικηγόρος που έχει προσλάβει ο πρώην σύζυγος της, Μαριζάνα Κικίρη, μετά τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι θεώρησε πως είχε απέναντί του κλέφτη και τη μαχαίρωσε.

αναφέρει. Η ίδια απορρίπτει το ενδεχόμενο η παρουσία της 41χρονης στο σπίτι να συνδεόταν με απόπειρα ληστείας και θέτει ερωτήματα σχετικά με την ώρα, την εμφάνισή της αλλά και τη σωματική της διάπλαση.

Κατά τη δικηγόρο, επομένως, η εκδοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής

Εκτιμά, μάλιστα, ότι κρίσιμα στοιχεία μπορεί να προκύψουν από την εργαστηριακή διερεύνηση των ευρημάτων και ιδιαίτερα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων.

υποστηρίζει η Μαριζάνα Κικίρη.