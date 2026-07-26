«Είχε έρθει στο νησί με άδεια από τη δουλειά της για τα γενέθλια της κόρης της» λέει η δικηγόρος των γονιών της νεκρής διασώστριας στη Σύρο
«Είχε έρθει στο νησί με άδεια από τη δουλειά της για τα γενέθλια της κόρης της» λέει η δικηγόρος των γονιών της νεκρής διασώστριας στη Σύρο
Η οικογένεια ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών
Τα όσα βρίσκονται πίσω από την υπόθεση με τη δολοφονία της 41χρονης γυναίκας στη Σύρο. Η ίδια είχε ταξιδέψει στη Σύρο με άδεια από την εργασία της, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς της και να γιορτάσει τα γενέθλια της μικρής κόρης της μαζί με τους γονείς της, όπως λέει η δικηγόρος των γονέων της θανούσας, Μαρία Καζαντζάκη στο protothema.gr
Η οικογένεια ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Η δικηγόρος των γονέων της θανούσας, Μαρία Καζαντζάκη που τους εκπροσωπεί με ειδική εντολή, δήλωσε στο protothema.gr: «Η γυναίκα είχε έρθει στη Σύρο με άδεια από τη δουλειά της, μαζί με τα δύο παιδιά της για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και να δουν από κοντά τον παππού και τη γιαγιά που μένουν στο νησί. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε χαρεί τίποτα. Οι γονείς της είναι συντετριμμένοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν είχε κανένα λόγο το παιδί τους να πάει να ληστέψει ένα σπίτι μιας άλλης οικογένειας» και προσθέτει:
«Εκπροσωπώ με ειδική εντολή τους γονείς της θανούσης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συντριβή εξαιτίας του χαμού του μοναδικού παιδιού τους. Με ενέργειές μας λάβαμε αντίγραφο της δικογραφίας, την οποία μελετάμε εξονυχιστικά. Η δικογραφία θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα καταδείξει τον τρόπο και την αιτία του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με σοβαρότητα και σεβασμό. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, τότε θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».
Την εκδοχή ότι η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί η δικηγόρος που έχει προσλάβει ο πρώην σύζυγος της, Μαριζάνα Κικίρη, μετά τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι θεώρησε πως είχε απέναντί του κλέφτη και τη μαχαίρωσε.
«Ήταν μια γυναίκα με έντονο εθελοντικό έργο. Τελείωνε τη βάρδιά της και έτρεχε να μοιράσει γεύματα. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα στη δουλειά της. Ήταν μια γλυκύτατη και καλόσυνατη κοπέλα», αναφέρει. Η ίδια απορρίπτει το ενδεχόμενο η παρουσία της 41χρονης στο σπίτι να συνδεόταν με απόπειρα ληστείας και θέτει ερωτήματα σχετικά με την ώρα, την εμφάνισή της αλλά και τη σωματική της διάπλαση.
«Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 5 το απόγευμα, να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».
Κατά τη δικηγόρο, επομένως, η εκδοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη. Εκτιμά, μάλιστα, ότι κρίσιμα στοιχεία μπορεί να προκύψουν από την εργαστηριακή διερεύνηση των ευρημάτων και ιδιαίτερα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων.
«Κάτι άλλο έχει γίνει, το οποίο πιστεύω ότι θα μας το πουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα κινητά τους», υποστηρίζει η Μαριζάνα Κικίρη.
Η οικογένεια ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Η δικηγόρος των γονέων της θανούσας, Μαρία Καζαντζάκη που τους εκπροσωπεί με ειδική εντολή, δήλωσε στο protothema.gr: «Η γυναίκα είχε έρθει στη Σύρο με άδεια από τη δουλειά της, μαζί με τα δύο παιδιά της για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και να δουν από κοντά τον παππού και τη γιαγιά που μένουν στο νησί. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε χαρεί τίποτα. Οι γονείς της είναι συντετριμμένοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν είχε κανένα λόγο το παιδί τους να πάει να ληστέψει ένα σπίτι μιας άλλης οικογένειας» και προσθέτει:
«Εκπροσωπώ με ειδική εντολή τους γονείς της θανούσης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συντριβή εξαιτίας του χαμού του μοναδικού παιδιού τους. Με ενέργειές μας λάβαμε αντίγραφο της δικογραφίας, την οποία μελετάμε εξονυχιστικά. Η δικογραφία θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα καταδείξει τον τρόπο και την αιτία του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με σοβαρότητα και σεβασμό. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, τότε θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».
Την εκδοχή ότι η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία αμφισβητεί η δικηγόρος που έχει προσλάβει ο πρώην σύζυγος της, Μαριζάνα Κικίρη, μετά τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι θεώρησε πως είχε απέναντί του κλέφτη και τη μαχαίρωσε.
«Πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς να κλέψει;»
«Ήταν μια γυναίκα με έντονο εθελοντικό έργο. Τελείωνε τη βάρδιά της και έτρεχε να μοιράσει γεύματα. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα στη δουλειά της. Ήταν μια γλυκύτατη και καλόσυνατη κοπέλα», αναφέρει. Η ίδια απορρίπτει το ενδεχόμενο η παρουσία της 41χρονης στο σπίτι να συνδεόταν με απόπειρα ληστείας και θέτει ερωτήματα σχετικά με την ώρα, την εμφάνισή της αλλά και τη σωματική της διάπλαση.
«Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 5 το απόγευμα, να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».
Κατά τη δικηγόρο, επομένως, η εκδοχή που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη. Εκτιμά, μάλιστα, ότι κρίσιμα στοιχεία μπορεί να προκύψουν από την εργαστηριακή διερεύνηση των ευρημάτων και ιδιαίτερα από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων.
«Κάτι άλλο έχει γίνει, το οποίο πιστεύω ότι θα μας το πουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα κινητά τους», υποστηρίζει η Μαριζάνα Κικίρη.
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