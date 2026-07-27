Γιατί οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Αιγύπτιο λίγο πριν μπει στο μετρό με την χειροβομβίδα μέσα στο χάρτινο ποτήρι
Γιατί οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Αιγύπτιο λίγο πριν μπει στο μετρό με την χειροβομβίδα μέσα στο χάρτινο ποτήρι
Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης που έδωσε την εντολή να οργανώσει το χτύπημα
Ελάχιστα λεπτά αφότου παρέλαβε τη χειροβομβίδα και προτού μπει με αυτή μέσα στο σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό συνελήφθη ο 30χρονος Αιγύπτιος ο οποίος φέρεται να είχε το ρόλο του φυσικού αυτουργού στο χτύπημα που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών.
Το μεσημέρι της Παρασκευής οι Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του από την Κηφισιά μέχρι την Γλυφάδα οδηγήθηκαν στο πάρκο του Αγίου Τρύφωνα όπου ο 30χρονος είχε κλείσει το ραντεβού με τον 27χρονο ο οποίος θα τον προμήθευε με το πυρομαχικό.
Αφού συνομίλησαν για λίγα λεπτά ο προμηθευτής του έδωσε το χάρτινο ποτήρι, μέσα στο οποίο βρισκόταν η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ασφαλισμένη με δεματικά καλωδίων, και ο 30χρονος έφυγε πεζός με κατεύθυνση την περιοχή του Ελληνικού.
Αστυνομικοί με πολιτικά παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση και υπό άκρα μυστικότητα τις κινήσεις τους και μόλις είδαν τον Αιγύπτιο να φεύγει τον ακολούθησαν με τα πόδια εκτιμώντας ότι μπορεί να τους οδηγήσει στον υποψήφιο στόχο του.
Ωστόσο, ο 30χρονος, ο οποίος είχε κινηθεί από την Κηφισιά μέχρι την Άνω Γλυφάδα με Ηλεκτρικό και Μετρό, κατέβηκε προς την οδό Ιασωνίδου. Τότε οι Αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ετοιμάζεται να πάρει το Μετρό από το Ελληνικό ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής.
Μολονότι σχεδίαζαν να τον παρακολουθήσουν μέχρι τον τελικό προορισμό του τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες προκειμένου να μην μπει με τη χειροβομβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό.
Εν τω μεταξύ, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης, τον ηθικό αυτουργό ο οποίος έδωσε την εντολή στον 31χρονο ισοβίτη να οργανώσει το χτύπημα με χειροβομβίδα σε έναν από τους πέντε υποψήφιους στόχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για-επίσης-έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος φέρεται να είχε εμμονή με τα πρόσωπα-στόχους από τα οποία ήθελε να πάρει εκδίκηση για διαφορετικούς λόγους.
Το μεσημέρι της Παρασκευής οι Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του από την Κηφισιά μέχρι την Γλυφάδα οδηγήθηκαν στο πάρκο του Αγίου Τρύφωνα όπου ο 30χρονος είχε κλείσει το ραντεβού με τον 27χρονο ο οποίος θα τον προμήθευε με το πυρομαχικό.
Αφού συνομίλησαν για λίγα λεπτά ο προμηθευτής του έδωσε το χάρτινο ποτήρι, μέσα στο οποίο βρισκόταν η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ασφαλισμένη με δεματικά καλωδίων, και ο 30χρονος έφυγε πεζός με κατεύθυνση την περιοχή του Ελληνικού.
Αστυνομικοί με πολιτικά παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση και υπό άκρα μυστικότητα τις κινήσεις τους και μόλις είδαν τον Αιγύπτιο να φεύγει τον ακολούθησαν με τα πόδια εκτιμώντας ότι μπορεί να τους οδηγήσει στον υποψήφιο στόχο του.
Ωστόσο, ο 30χρονος, ο οποίος είχε κινηθεί από την Κηφισιά μέχρι την Άνω Γλυφάδα με Ηλεκτρικό και Μετρό, κατέβηκε προς την οδό Ιασωνίδου. Τότε οι Αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ετοιμάζεται να πάρει το Μετρό από το Ελληνικό ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής.
Μολονότι σχεδίαζαν να τον παρακολουθήσουν μέχρι τον τελικό προορισμό του τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες προκειμένου να μην μπει με τη χειροβομβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό.
Εν τω μεταξύ, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης, τον ηθικό αυτουργό ο οποίος έδωσε την εντολή στον 31χρονο ισοβίτη να οργανώσει το χτύπημα με χειροβομβίδα σε έναν από τους πέντε υποψήφιους στόχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για-επίσης-έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος φέρεται να είχε εμμονή με τα πρόσωπα-στόχους από τα οποία ήθελε να πάρει εκδίκηση για διαφορετικούς λόγους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα