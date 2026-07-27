Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλεφώνημα για βόμβες Γαλλική πρεσβεία ΤΕΕΜ

Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα

Άνοιξαν οι δρόμοι στο σημείο

Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα
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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.

Νωρίτερα, άγνωστος τηλεφώνησε στις 11:40 στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί στο κτήριο εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. και πραγματοποίησε ελέγχους στους χώρους, μαζί με αστυνομικό σκύλο χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. 


Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα

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UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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