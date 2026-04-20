Η ΑΕΚ ισοπέδωσε τον ΠΑΟΚ, εξαρτάται μόνο από τον εαυτό της αλλά τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα…

Στο 86 έκανε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία έχοντας ήδη φάει τρία γκολ και έχοντας γλιτώσει τουλάχιστον άλλα τρία μιλώντας πάντα για ΜΕΓΑΛΕΣ ευκαιρίες. Μόνο αυτά τα στοιχεία νομίζω αρκούν για την… ανασκόπηση του ντέρμπι που μόνο ντέρμπι δεν ήταν τελικά. Η ΑΕΚ πέτυχε μια από τις πιο εύκολες νίκες της στο πρωτάθλημα στο, ίσως, πιο αναμενόμενο παιχνίδι της χρονιάς. Ένα ματς που πολλοί περίμεναν πως η ΑΕΚ θα λυγίσει από έναν συνδυασμό κούρασης και απογοήτευσης από τον αποκλεισμό της που ο προπονητής της ομάδας που προκρίθηκε χαρακτήρισε… άδικο. Ένα ματς που σίγουρα φοβόταν και οι περισσότεροι ΑΕΚτζήδες για τους ίδιους λόγους…Τελικά πάντες διαψεύστηκαν. Άλλοι χάρηκαν με την διάψευση, άλλοι ένιωσαν ντροπιασμένοι. Η απάντηση σε όλα δόθηκε πάλι στο γήπεδο και εκεί μίλησαν παικταράδες και λαός που έκανε τη Φιλαδέλφεια καζάνι που βράζει και τόπο μαρτυρίου. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Ο Μάρκο Νίκολιτς για άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι είχε προετοιμάσει άριστα την ομάδα τακτικά και πνευματικά. Όπως και στο Καραϊσκάκη που δεν έδωσε τίποτα από αυτά που περίμενε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και νίκησε χωρλις να κινδυνεύσει, έτσι και χθες έδωσε στον ΠΑΟΚ μόνο την μπάλα και την κατοχή και τα τρία γκολ που του έβαλε ήταν, αντικειμενικά, λίγα. Ο ΠΑΟΚ που με Κωνσταντέλια μέσα είναι εκπληκτική ομάδα σε transition δεν έβγαλε κόντρα επιθεση. Καμία. Δεν του δόθηκε η ευκαιρία να βγάλει. Ενώ η ΑΕΚ έβγαλε δικές της, πέτυχε έτσι το τρίτο γκολ, έχασε και μεγάλες ευκαιρίες ενώ έψαχνε με μεθοδικότητα και χωρίς τρελά ρίσκα το γκολ δημιουργώντας με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πόνταρε στην άμυνα του ΠΑΟΚ που δενείναι υψηλού επιπέδου και δικαιώθηκε. Δεν υπήρξε καμία αμφιβολία για το ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι σε όλη του την διάρκεια. Και δεν ήταν τα γκολ και οι ευκαιρίες και η άριστη αμυντική λειτουργία μόνο. Το μεγαλύτερο ατού της ΑΕΚ που οδήγησε σε όλα τα άλλα που εντέλει έκριναν το παιχνίδι ήταν το ότι σχεδόν σε όλες τις μονομαχίες οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν νικητές. Με λύσσα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα ποτέ δεν έψαξε δικαιολογίες για τα όποια προβλήματα. Προτίμησε να περάσει από πάνω τους. Για αυτό είναι αήττητη από τον Οκτώβριο. Και φιλοδοξεί επειδή μπορεί να μείνει μέχρι τέλους…Η ΑΕΚ ξεκίνησε τα πλέι οφ με δυο μεγάλα ντέρμπι, νίκησε και τους δύο βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος, χωρίς να τους επιτρέψει να κάνουν ευκαιρία! Όχι γκολ. Ευκαιρία. Μόνο ο Κάμαρα άγγιξε το γκολ αλλά το σκορ ήταν ήδη 3-0 και έμεναν 3 λεπτά και οι καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ στην πιο κατάλληλη στιγμή έδειξε μέσα στο γήπεδο πως είναι η καλύτερη ομάδα. Στα ντέρμπι που στην εποχή των πλέι οφ είναι αυτά που κρίνουν τα πρωταθλήματα. Όμως δεν έχει κερδίσει ακόμη τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι πέντε πόντους πίσω και ακόμη έχουν να παιχτούν 12. Αν κάτι εξασφάλισε χθες η ΑΕΚ είναι η παρουσία στην πρώτη διαδα. Το πρωτάθλημα ομως θα παίζεται μέχρι να κριθεί μαθηματικά. Τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Να περάσουν οι μέρες να έρθει ο επόμενος αγώνας.